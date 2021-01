Avviso della Polizia Postale: non aprite questo file, è un virus informatico

All’apparenza sembra un semplice file in formato PDF, ma in realtà è un pericoloso virus in grado di mettere ko i vostri dispositivi elettronici. Nonostante siano passati ormai diversi mesi dalla sua comparsa, il rischio del file denominato CoronaVirusSafetyMeasures.pdf resta costante.

Il nome del file potrebbe far pensare che si tratti di un semplice documento in PDF, scritto in lingua inglese, con una serie di linee-guida per proteggersi ed evitare il contagio. Per questo motivo, molti utenti, ignari, potrebbero aprirlo.

È un’azione assolutamente da evitare, dal momento che il vero formato di questo file eseguibile è .EXE: si tratta di un’applicazione che, una volta aperta, potrebbe arrecare danni al sistema operativo o rubare dati sensibili all’utente.