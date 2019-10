Avviso esplorativo nuovi porti in Calabria, c’è anche Satriano-Soverato

Manifestazione di interesse per acquisire finanziamenti per la realizzazione di nuovi porti o la rifunzionalizzazione dei porti esistenti non funzionanti.

La Regione ha pubblicato un Avviso esplorativo attraverso il quale intende operare una ricognizione delle iniziative da parte dei Comuni relative alla realizzazione di nuovi porti e/o di rifunzionalizzazione dei porti esistenti non funzionanti.

L’iniziativa rientra nel percorso di sviluppo dei porti avviato già dal 2017 per la valorizzazione e il recupero della portualità turistica, che ha previsto un impegno di risorse di matrice regionale pari a circa 120 milioni di Euro a valere sul Programma Operativo Regionale, sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione e sul Piano di Azione Coesione.

La consultazione dei principali attori del percorso che è avviata con l’Avviso si prefigge di costruire un quadro completo delle esigenze dei Comuni nel cui territorio gli strumenti programmatici e di pianificazione regionale prevedono la realizzazione di un nuovo porto.

L’ambito di intervento dell’avviso riguarda dunque i 23 ambiti di nuova portualità individuati dal Piano Regionale dei Trasporti della Regione Calabria, oltre le infrastrutture portuali che necessitano di corposi interventi di rifunzionalizzazione.