Avvocati a rilento, e urgenti telecamere sulla Trasversale…

…e relative multe salatissime. Mi è capitato spesso, ma ieri, 8, con traffico molto aumentato da Serra al mare, ho dovuto assistere, e grazie a Dio solo assistere, ad almeno quattro sorpassi, che, con striscia continua, sono già da soli una grave infrazione; e, se in curva, anche un vero e grave reato.

Servono con urgenza le TELECAMERE. Attenti, non penso certo ai famigerati autovelox di certi sindaci in vena di far cassa. O dal mare a Serra vedremmo una selva di apparecchi di Satriano, Gagliato, Augusto, Chiaravalle, Torre, Cardinale, Simbario, Spadola, Brognaturo, Serra… e valli a trovare, i metri dell’uno o dell’altro! Ah, ci sono persino piccole aree di Soverato e Petrizzi!

Parlo di telecamere della POLIZIA STRADALE; e di multe, punti, ritiri di patente.

Tranquilli, ragazzi, basta beccare uno più spiritoso degli altri, sanzionarlo pesantemente e pubblicare nome e cognome e targa – alla faccia di quella che gli amerikanomani chiamano privacy – e vedrete come gira la voce, e gli altri faranno i bravi fanciulli!

La strada (e qui parlo anche come presidente onorario del Comitato) è quella che è, progettata negli anni 1960… però, meglio che niente, e spero che prestissimo venga completata da Ionio a Tirreno.

A proposito, gli avvocatoni di Gagliato hanno finito di leggere gli atti? Eh, bravissimi come sono – dico sul serio – dovrebbe bastare un’occhiata.

Ebbene, se hanno trovato, a loro parere, qualcosa da eccepire, assumano eventuali provvedimenti in senso legale; se non lo fanno, delle due è l’una:

1. qualcuno cerca tattiche dilatorie, e ciò sarebbe intollerabile per le esigenze preziose del territorio;

2. oppure non c’è niente da eccepire, e allora lo spieghino ai loro clienti, e tanti saluti.

Ulderico Nisticò