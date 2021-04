Az S.p.A.: campagna di vaccinazione per tutti i dipendenti della Calabria

AZ S.p.A., licenziataria del marchio Coop in Calabria, guidata dalla famiglia Noto, raccoglie immediatamente la proposta del ministero del Lavoro: vaccinare i dipendenti sul luogo di lavoro. Lo staff sanitario (Medici del lavoro) ed i locali sono

già pronti, ma si attende l’arrivo delle dosi vaccinali.

L’obiettivo è di favorire l’applicazione e l’efficacia delle misure di contrasto e di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2/Covid-19 negli ambienti di lavoro.

Nei giorni scorsi, il Governo ha dato la possibilità anche alle aziende della GDO di procedere alla vaccinazione dei propri dipendenti ed Il Gruppo AZ, si è subito reso disponibile.

“Per contribuire a rendere più veloce la campagna vaccinale, mettiamo a disposizione risorse e strutture per vaccinare tutti i dipendenti che lavorano nei punti vendita, nei magazzini e negli uffici del Gruppo AZ S.p.A.” ha dichiarato il Dott. Desiderio Noto, Amministratore Delegato Az S.p.A., che prosegue…

“L’obiettivo è quello di mettere in sicurezza tutti i lavoratori che, fin dall’inizio della pandemia, si sono impegnati con dedizione e senso di responsabilità, garantendo la continuità del servizio (spese di prima necessità) nel rispetto dei protocolli di sicurezza. Per questo siamo favorevoli a valutare iniziative che prevedano un ruolo attivo delle aziende della GDO nella somministrazione dei vaccini appoggiando Federdistribuzione in questa proposta”.

Il nostro messaggio è chiaro: continuare a proteggere le categorie di lavoratori più esposte al rischio contagio.

Presto torneremo alla normalità… e sarà bellissimo.