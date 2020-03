Azienda sartoriale converte la produzione per la realizzazione di dispositivi di protezione individuale

Fabet Cognetta Srl, storica azienda di abbigliamento sartoriale di Dasà, piccolo borgo calabrese in provincia di Vibo Valentia, al fine di supportare concretamente il personale sanitario in questo momento difficile per tutta la nazione e, soprattutto, per la Regione Calabria, ha deciso di riconvertire temporaneamente la propria attività produttiva per la realizzazione di dispositivi di protezione individuale.

Di conseguenza, laddove fino a qualche giorno fa si producevano cappotti, abiti e camicie di pregevole fattura, ora si produrranno mascherine, camici chirurgici, calzari e copricapo, presidi a dir poco preziosi in questo momento storico, da destinare a medici, infermieri e operatori sanitari in prima linea nella strenua lotta contro il Covid-19.

L’imprenditore Enrico Cognetta, insieme ai figli Francesco, Bruno e Amedeo, che rappresentano la quinta generazione all’interno dell’azienda, ha, dunque, deciso di fornire un aiuto fattivo e solidale nei confronti di chi, in un periodo di massima difficoltà a causa della pandemia da Coronavirus, ogni giorno si impegna il bene dell’intera collettività.

I primi materiali vedranno la luce già nel mese di Aprile, pronti per la distribuzione.