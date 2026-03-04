​“Azione” mette radici a Chiaravalle Centrale, Emanuela Neri nominata coordinatrice cittadina

Il coordinatore regionale De Nisi: “Scelta politica chiara: competenza, radicamento e visione riformista per costruire una classe dirigente solida e credibile sul territorio”

CATANZARO – 4 MARZO 2026 – Il coordinatore regionale di ‘Azione’ Calabria, Francesco De Nisi, ha nominato la dott.ssa Emanuela Neri coordinatrice cittadina del partito a Chiaravalle Centrale, affidandole contestualmente il compito di promuovere la costituzione del Circolo cittadino.

«Una scelta – evidenzia De Nisi – che si inserisce in una strategia più ampia di rafforzamento territoriale e di costruzione di una classe dirigente competente, radicata nelle comunità locali e capace di interpretarne bisogni e prospettive».

La nomina rappresenta un passaggio importante nel percorso di consolidamento di Azione sul territorio calabrese. «Vogliamo investire su figure che abbiano dimostrato con i fatti serietà amministrativa e senso delle istituzioni», insiste De Nisi.

Un profilo di esperienza istituzionale

Consigliere comunale, la Emanuela Neri è considerata una figura politica di comprovata esperienza. Nel corso degli anni ha costruito un percorso improntato a studio, preparazione e responsabilità amministrativa, distinguendosi per coerenza e capacità di analisi.

«Un profilo – annota il coordinatore reginale – che risponde alla linea identitaria del partito. In una fase segnata da polarizzazioni e slogan, ‘Azione’ sceglie di puntare su credibilità, competenza e pragmatismo».

Il valore politico della scelta

La designazione di Emanuela Neri assume un significato politico preciso: consolidare a Chiaravalle Centrale una proposta riformista, europeista e pragmatica, capace di parlare ai cittadini con un linguaggio diretto e soluzioni concrete.

«L’obiettivo dichiarato è quello di superare le logiche dell’improvvisazione e del consenso immediato per costruire un progetto strutturato e di lungo periodo – puntualizza De Nisi -. La politica deve tornare ad essere servizio e visione. È la linea che accompagna l’avvio di questa nuova fase organizzativa.

La costituzione del Circolo di ‘Azione’ a Chiaravalle Centrale non è avvenuta dall’oggi al domani come un mero capriccio personale: rappresenta, invece, il culmine della volontà dei tanti che si sono recentemente avvicinati alle nostre idee di concretezza ed efficacia politica. Ecco perché la sua nascita non è un atto formale ma l’inizio di una stagione di partecipazione attiva. Uno spazio aperto a professionisti, giovani, amministratori, lavoratori e cittadini interessati a contribuire con idee e proposte allo sviluppo della comunità».

Alla neo coordinatrice viene affidata la responsabilità di guidare questo percorso con determinazione, autonomia e spirito riformatore, con l’obiettivo di rafforzare la presenza del partito nel dibattito pubblico locale.

Il messaggio finale dei vertici regionali è chiaro: «Il futuro si costruisce attraverso coraggio, competenza e passione civile».