​Badolato Borgo celebra il 1° Maggio tra Tradizione, Musica Folk e Sapori Antichi

Un primo maggio all’insegna della riscoperta del territorio e delle radici popolari. È questa la proposta della Pro Loco Badolato APS che, in collaborazione con il Servizio Civile Universale UNPLI, ha organizzato l’evento “Primo Maggio Slow & Folk”. Un itinerario guidato pensato per far conoscere le bellezze nascoste di Badolato Borgo, uno dei centri storici più suggestivi della provincia di Catanzaro.

​Un programma tra cultura e socialità

​La giornata di venerdì 1 maggio 2026 inizierà ufficialmente tra le ore 10:15 e le 10:30, con il raduno e la partenza della passeggiata guidata presso il Belvedere di Piazza Castello.

I partecipanti saranno accompagnati in un percorso alla scoperta degli scorci del borgo, unendo la curiosità culturale al piacere di una camminata lenta (“slow”, appunto).

​Il cuore pulsante della manifestazione sarà la musica. Il pranzo sarà infatti animato dalle note del cantastorie Andrea Bressi e da vari musicisti di strada, che porteranno la musica folk tra i vicoli del paese in modalità itinerante, creando un’atmosfera di festa d’altri tempi.

Tradizione gastronomica: il “Pana ‘e Maju”

​Uno dei momenti più attesi della giornata sarà la degustazione finale del tradizionale “Pana ‘e Maju” (Pane di Maggio), un prodotto tipico legato ai riti della primavera e della terra. La partecipazione all’evento prevede un’offerta libera, sottolineando lo spirito di condivisione e accoglienza della comunità locale.

Una rete per il territorio

​L’iniziativa vede il coinvolgimento attivo del tessuto economico locale. Numerosi bar e ristoranti resteranno aperti per accogliere turisti e visitatori, garantendo un’offerta gastronomica completa.

Tra i partner dell’evento figurano:

​Ristorante Aquà

​Ristorante La Cantinetta

​Ristorante Le Terrazze

​Osteria Santo Bevitore

​Ristorante Il Castellano

​Bar del Fosso

Info e Contatti

​Per chi volesse ricevere maggiori dettagli sull’evento o prenotare la propria partecipazione, la Pro Loco ha messo a disposizione i seguenti canali:

​Facebook: InfoTurismoBadolato

​Instagram: infoturismo_badolato

​Telefono/WhatsApp: +39 338 4709111

​Un’occasione imperdibile per chi cerca un Primo Maggio diverso, lontano dal caos e immerso nell’autenticità della Calabria “lenta”.