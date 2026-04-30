​Badolato Borgo celebra il 1° Maggio tra Tradizione, Musica Folk e Sapori Antichi

Un primo maggio all’insegna della riscoperta del territorio e delle radici popolari. È questa la proposta della Pro Loco Badolato APS che, in collaborazione con il Servizio Civile Universale UNPLI, ha organizzato l’evento “Primo Maggio Slow & Folk”. Un itinerario guidato pensato per far conoscere le bellezze nascoste di Badolato Borgo, uno dei centri storici più suggestivi della provincia di Catanzaro.
Un programma tra cultura e socialità
La giornata di venerdì 1 maggio 2026 inizierà ufficialmente tra le ore 10:15 e le 10:30, con il raduno e la partenza della passeggiata guidata presso il Belvedere di Piazza Castello.
I partecipanti saranno accompagnati in un percorso alla scoperta degli scorci del borgo, unendo la curiosità culturale al piacere di una camminata lenta (“slow”, appunto).
Il cuore pulsante della manifestazione sarà la musica. Il pranzo sarà infatti animato dalle note del cantastorie Andrea Bressi e da vari musicisti di strada, che porteranno la musica folk tra i vicoli del paese in modalità itinerante, creando un’atmosfera di festa d’altri tempi.
Tradizione gastronomica: il “Pana ‘e Maju”
Uno dei momenti più attesi della giornata sarà la degustazione finale del tradizionale “Pana ‘e Maju” (Pane di Maggio), un prodotto tipico legato ai riti della primavera e della terra. La partecipazione all’evento prevede un’offerta libera, sottolineando lo spirito di condivisione e accoglienza della comunità locale.
Una rete per il territorio
L’iniziativa vede il coinvolgimento attivo del tessuto economico locale. Numerosi bar e ristoranti resteranno aperti per accogliere turisti e visitatori, garantendo un’offerta gastronomica completa.
Tra i partner dell’evento figurano:
Ristorante Aquà
Ristorante La Cantinetta
Ristorante Le Terrazze
Osteria Santo Bevitore
Ristorante Il Castellano
Bar del Fosso
Info e Contatti
Per chi volesse ricevere maggiori dettagli sull’evento o prenotare la propria partecipazione, la Pro Loco ha messo a disposizione i seguenti canali:
Facebook: InfoTurismoBadolato
Instagram: infoturismo_badolato
Telefono/WhatsApp: +39 338 4709111
Un’occasione imperdibile per chi cerca un Primo Maggio diverso, lontano dal caos e immerso nell’autenticità della Calabria “lenta”.