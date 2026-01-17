Badolato Borgo riscopre la “Corajisama”: un tuffo nelle tradizioni quaresimali calabresi con Andrea Bressi

Domenica 7 febbraio, Palazzo Gallelli ospiterà un laboratorio artistico-culturale per grandi e piccini dedicato all’antica bambola-calendario. Un’iniziativa per preservare l’identità e il folklore locale.

BADOLATO (CZ) – Nel suggestivo scenario di Badolato Borgo ci si prepara a riscoprire uno dei simboli più affascinanti e antichi della cultura popolare calabrese: la Corajisama.

L’appuntamento è fissato per domenica 7 febbraio, alle ore 10:00, presso il Centro di Accoglienza Turistico-Culturale di Palazzo Gallelli (via Gallelli n.13/15). Qui, il tempo sembrerà fermarsi per dare spazio alla memoria e alla manualità, in un incontro che fonde racconto antropologico e creatività.

La bambola del tempo

Ma cos’è la Corajisama? Per le nuove generazioni è un oggetto misterioso, ma per i nostri nonni era un vero e proprio calendario rituale. Questa bambola di stoffa, dall’aspetto austero e vestita a lutto, veniva appesa fuori dalle case il Mercoledì delle Ceneri. Dotata di sette penne di gallina (o sette zampe, a seconda delle varianti locali) conficcate in un’arancia o una patata alla sua base, serviva a scandire le sette settimane di astinenza e riflessione che conducono alla Pasqua.

Un laboratorio per tutta la comunità

A guidare il laboratorio sarà Andrea Bressi, noto cantastorie e ricercatore di tradizioni popolari, che con il suo carisma saprà coinvolgere famiglie, bambini e adulti nella costruzione della propria “Corajisama”. Non si tratterà solo di un esercizio di artigianato, ma di un momento di trasmissione intergenerazionale, dove i racconti del passato prenderanno vita attraverso le mani dei più piccoli.

Una rete per il territorio

L’evento nasce da una sinergia profonda tra le realtà attive nel borgo. Organizzato dalla Pro Loco Badolato APS, vede la partecipazione dei volontari del Servizio Civile Universale dell’UNPLI Calabria e del Team Artist SPOP-ART. Fondamentale anche il supporto dell’Aps “MaMa” e dell’Associazione Culturale “La Radice”.

L’iniziativa si inserisce nella cornice della mostra “Pupi, papatuli e babbareddi – Il ciclo tradizionale degli eventi in Calabria” (progetto Linea Jonica) e celebra la Giornata Nazionale del Dialetto, dell’Identità e della Cultura Locale.

Perché partecipare

In un mondo sempre più digitalizzato, recuperare la manualità e i simboli della propria terra significa proteggere un’identità che rischia di svanire. Costruire una Corajisama oggi non è un atto di nostalgia, ma un gesto di resistenza culturale e un modo per vivere la comunità in maniera autentica.

L’invito è aperto a tutti: la tradizione vi aspetta a Badolato per essere di nuovo appesa ai balconi e tornare a scandire il tempo della memoria.

In sintesi: