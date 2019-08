Badolato – Conoscenza e riconoscenza nel festival Insegui l’arte

L’8 agosto l’anteprima della 4^ edizione.

Alle 22, Castello Gallelli aprirà le porte a turisti e visitatori per godere gratuitamente della musica lirica magistralmente eseguita dai Bel Canto Ensemble. Il festival prenderà il via il 19 agosto fino al 25.

E’ stato svelato in conferenza stampa il cartellone della 4^ edizione del festival Insegui l’arte, in programma dal 19 al 25 agosto a Badolato.

20 mostre ed installazioni che abbracceranno la pittura, la fotografia, il design e l’artigianato; 3 laboratori che uniranno in un vortice la danza afrocubana, gli acquerelli e la fotografia; 6 presentazioni di libri, di cui due doppie e due sotto forma di concerto; 2 spettacoli teatrali; 7 concerti che si chiuderanno con quello della cantante indie Erica Mou; un percorso enogastronomico e 2 escursioni.

Un cartellone ricco più che mai per quella che si preannuncia essere un’edizione di successo, sostenuta anche dalla Regione Calabria.

Alla conferenza stampa, tenutasi nel cuore del borgo, hanno preso parte il direttore artistico del festival, Josephine Carioti, il vicesindaco di Badolato, Domenico Leuzzi, l’assessore alle politiche sociali ed istruzione, Daniela Trapasso ed il consigliere con delega allo spettacolo, Andrea Naimo. Tutti gli ospiti hanno rilevato l’importanza di una tale manifestazione, che riesce a ravvivare il borgo facendolo scoprire agli stessi cittadini sotto un caleidoscopio di bellezza.

L’edizione di quest’anno, sempre più non convenzionale, riesce a distinguersi dal tipico format delle manifestazioni culturali: “il visitatore – dice il direttore artistico insieme al direttore organizzativo, Alessandro D’Acrissa – dovrà faticare per scovare la bellezza e l’arte, come una sorta di caccia al tesoro. Percorrerà salite e stradine suggestive alla ricerca di forme d’arte tutte diverse, in grado di poter vivere il borgo nonostante le distanze tra un luogo e l’altro del festival”.

Si parte giovedì 8 agosto con l’elegante anteprima presso Castello Gallelli, che alle ore 22 ospiterà la lirica con l’esibizione del Bel Canto Ensemble. Il gruppo è composto da Rosaria Buscemi alla voce, Massimo Celiberto al corno, Fabrizio Lucchetta al clarinetto, Ivan Nardelli al flauto e Alessandro Vuono al pianoforte. La suggestiva dimora nobiliare, sarà palcoscenico dello spazio destinato alla lirica all’interno del festival ed aprirà gratuitamente le sue porte ai cittadini ma soprattutto ai visitatori, cui è stata dedicata questa data in netto anticipo, per offrire loro la possibilità di godere, almeno in parte, la manifestazione prima della partenza.