Badolato ha il nuovo parroco: è don Angelo Còmito

Domenica mattina 03 novembre 2024, durante la concelebrazione della santa messa nella chiesa dei Santissimi Angeli Custodi di Badolato Marina, il sacerdote don Angelo Còmito ha accettato di curare pure la parrocchia di Badolato Superiore davanti ad una folta rappresentanza di fedeli, delle tre congreghe del borgo e di autorità civili e militari, tra cui il sindaco Nicola Parretta con la fascia tricolore.

Dopo il discorso di accettazione ha parlato pure don Salvatore Tropiano, il quale è stato parroco di Badolato Marina dal settembre 1982, preceduto dal francescano trentino padre Silvano Lanaro attivo dal 1956, anno di inaugurazione della chiesa. Sulla piazza antistante è poi seguito per tutti un rinfresco di benvenuto preparato con amore dai parrocchiani.

Don Angelo Còmito è nato nel confinante comune di Santa Caterina dello Jonio il 04 dicembre 1968 ed è stato ordinato sacerdote il 21 dicembre 1996 per essere immediatamente dopo nominato parroco di Guardavalle, altro paese vicino, dove è rimasto dal 1997 al 2021 per poi tornare nel paese natìo dal 2021 fino a qualche giorno fa.

Padre caterisano e madre badolatese, don Angelo è di casa anche a Badolato per cui gli sarà più facile averne cura. Plurilaureato in varie scienze umane e sociali, missionario in Madagascar (Africa), docente universitario e scrittore, don Angelo saprà sicuramente conciliare tutti questi impegni ed interessi con l’essere parroco di un paese particolarmente esigente come Badolato.