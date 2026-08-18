Badolato Marina si colora di giallo: un gran bel successo per la 39^ Edizione della “Strabadolato”

Badolato Marina si è tinta di giallo e di grande entusiasmo lo scorso 14 agosto 2026 in occasione della 39^ edizione della “Strabadolato” organizzata dalla Pro Loco Badolato APS/UNPLI Calabria, confermandosi ancora una volta come uno degli appuntamenti estivi più attesi, storici e partecipati del territorio.

L’evento ha saputo unire all’insegna dello sport amatoriale, della gara podistica non competitiva, della socialità e della promozione del territorio tantissimi appassionati di ogni età. Le vie di Badolato Marina si sono animate di energia positiva, con tante famiglie, bambini, ragazzi e giovani, appassionati della corsa, regalando una splendida giornata di festa e condivisione per l’intera comunità e per i numerosi turisti presenti.

La 39^ Edizione ha registrato quasi 400 iscritti con la vittoria finale di Menniti Giacomo (1° posto assoluti maschile) e di Caserta Matilde (1° posto assoluti femminile). Tanti gruppi numerosi organizzati, tra cui quello più numeroso composto da quasi 40 persone della famiglia “Saraco-Prunestì”, con a seguire la famiglia “Solesi” con circa 30 iscritti.

Tanta gioia ed energia positiva anche con la mini corsa dei piccoli e con le categorie dei ragazzi di cui segnaliamo qui i vincitori, assoluti maschile e femminile, della categoria 6/10: Galati Mattia e Sinopoli Maria. Premiato anche il corridore più anziano col premio “Totò Femia” dedicato anche al super-podista badolatese Antonio Femia, instancabile e grande appassionato di sport ancora molto attivo in tante gare regionali e nazionali, per celebrare la bellezza dello sport, della vita e del benessere legato alla corsa.

“Il successo di questa edizione – dichiara Pietro Piroso, Presidente della Pro Loco Badolato – è il frutto di un grande lavoro di squadra. Un sentito ringraziamento va a tutti i partecipanti, cuore pulsante della manifestazione con la loro energia e passione; ai tanti soci volontari e collaboratori della nostra Pro Loco, la cui dedizione è stata fondamentale per l’organizzazione; agli sponsor ed alle varie attività commerciali che ci hanno supportato col loro importante contributo; al Comune di Badolato, alla Commissione Straordinaria ed i vari Uffici comunali; alla Regione Calabria – Presidenza del Consiglio Regionale; agli Uffici Regionali preposti, all’Anas ed alla Provincia di Catanzaro per le varie autorizzazioni ricevute in tempo utile per un’ottima programmazione della manifestazione; all’AVIS di Badolato; alle volontarie ed ai volontari delle organizzazioni Associazione Nazionale Carabinieri e CRI/Comitato del Basso Ionio Catanzarese che hanno sostenuto attivamente l’iniziativa col loro prezioso servizio; alle forze dell’ordine Carabinieri di Badolato e Polizia Municipale che hanno garantito la sicurezza e collaborato in sinergia con la Pro Loco Badolato APS per il perfetto svolgimento dell’evento”.

Appuntamento rinnovato al prossimo anno per continuare a correre, camminare e festeggiare insieme nel segno della tradizione e dello sport!