Badolato si svela: una passeggiata guidata tra storia e tradizioni aspettando l’Epifania

Mentre l’atmosfera delle festività natalizie volge al termine, il borgo di Badolato si prepara a celebrare l’attesa della Befana con un’iniziativa dedicata alla riscoperta del territorio. Domani, 4 gennaio 2026, l’associazione Pro Loco Badolato APS, in collaborazione con l’UNPLI e il Servizio Civile Universale, darà vita a “Aspettando l’Epifania”, una giornata di visite guidate alla scoperta degli angoli più suggestivi e ricchi di storia del celebre comune calabrese.

​Un viaggio a piedi nel cuore del borgo

​L’evento non è una semplice escursione, ma una vera e propria “passeggiata guidata” pensata per residenti e turisti che desiderano approfondire la conoscenza di uno dei borghi più belli della costa ionica. L’obiettivo è quello di valorizzare il patrimonio architettonico e culturale locale attraverso il racconto di chi vive e ama il territorio.

​Appuntamenti e Logistica

​Per permettere a tutti di partecipare nel rispetto delle preferenze d’orario, l’organizzazione ha previsto due turni di visita:

​Gruppo Mattutino: ore 10:15

​Gruppo Pomeridiano: ore 15:15

​Il punto di ritrovo per entrambi i gruppi sarà la storica Piazza Castello, cuore pulsante della vita cittadina e punto di partenza ideale per l’itinerario.

​Informazioni Utili

​La partecipazione alla passeggiata è completamente gratuita, rendendo l’iniziativa accessibile a famiglie, giovani e anziani. Trattandosi di un evento guidato a numero gestito, gli organizzatori ricordano che è necessaria la prenotazione.

​L’iniziativa rappresenta un’occasione imperdibile per vivere la magia del “dopo-Capodanno” in modo attivo, prima che, come da tradizione, la Befana “tutte le feste si porti via”.