​Badolato, un viaggio tra suoni e storie: il 1° Maggio rivive la tradizione dei cantastorie

Un primo maggio all’insegna della riscoperta delle radici e della cultura popolare. Il suggestivo borgo di Badolato si prepara a ospitare “Suoni e storie in cammino”, un evento speciale che vedrà protagonisti Andrea Bressi e Francesco Denaro in un percorso narrativo e musicale unico nel suo genere.

L’iniziativa, che promette di trasformare i vicoli del paese in un palcoscenico a cielo aperto, si articola in due momenti principali curati dall’Associazione Linea Jonica.

​Il Laboratorio: l’arte del cantastorie

​L’appuntamento inizierà alle ore 15.45 presso lo storico Palazzo Gallelli. Qui si terrà un incontro-laboratorio dedicato alle peculiarità del lavoro del cantastorie. I partecipanti avranno l’opportunità di immergersi nel mondo degli strumenti musicali tradizionali, scoprendo da vicino figure affascinanti e antiche come i Pupi, i papatuli e i babbareddi. Non si tratta solo di musica, ma di un recupero artigianale e antropologico di un mestiere che ha segnato la storia della Calabria.

La Passeggiata: un cammino simbolico

​Dalle ore 17.00, il baricentro dell’evento si sposterà al Punto di incontro Belvedere di Piazza Castello. Da qui partirà una “passeggiata artistico-culturale” che attraverserà il cuore di Badolato.

Il cammino sarà guidato dalla voce e dalla ricerca storica di Andrea Bressi, accompagnato dalle note del musicista Francesco Denaro. Il percorso non sarà solo fisico, ma un vero e proprio itinerario simbolico legato al ciclo festivo dell’anno, dove i suoni e i racconti si intrecceranno per restituire al pubblico la memoria collettiva di un territorio ricchissimo di fascino.

Dettagli Utili

​L’evento è patrocinato da diverse istituzioni, tra cui la Regione Calabria, il Ministero della Cultura e la Pro Loco di Badolato, a testimonianza dell’importanza del progetto nel quadro della valorizzazione dei beni immateriali.

Data: Venerdì 1 Maggio

​Luogo: Badolato Borgo (CZ)

​Info e prenotazioni laboratorio: +39 338.47.09.111

​”Un cammino non solo fisico, ma simbolico, per riscoprire ciò che siamo stati e ciò che ancora vibra nelle nostre piazze.”