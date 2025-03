Bagno di folla per il Carnevale 2025 a Soverato

Un tappeto di coriandoli ricopre interamente corso Umberto I : stelle filanti, sorrisi, gioia allo stato puro. Soverato ha vissuto al meglio una domenica di Carnevale da incorniciare e da ricordare.

Migliaia di persone si sono assiepate per partecipare alla sfilata delle maschere applaudendo allo spettacolo della folla che ha inondato la Città.

La Felicità non si calcola in base alle presenze, ma se lo si facesse quella del 2 marzo 2025 sarebbe una Felicità da Coppa dei Campioni! Gli ingredienti? Semplicità ed organizzazione, professionalità e spazio libero per l’inventiva, serenità e voglia di amare la Vita.

È la ricetta inventata dall’immaginifico Lele Amoruso e dal poliedrico Lino Gerace. Bambini scatenati, genitori sorridenti, quadri artistici affascinanti creati dalla fantasia di un esercito di veri artisti che hanno reso indimenticabile una festa capace di aprire i cuori e coinvolgere, come un festoso Tsunami, tutta la popolazione.

Per chi percorre il corso alle sette di sera, quando la Festa volge al termine, è palpabile un’atmosfera di grande divertimento, di condivisione, di gioia popolare.

Il leggero venticello che solleva di nuovo nell’aria i tanti coriandoli lanciati nel pomeriggio, incarna il sentimento popolare : se questa è la Vita, viva il Carnevale per sempre!

Potranno pure venire i giorni delle ceneri, ma la marea umana che ha inondato la Perla dello Ionio, incarna la grande voglia di aggregazione e condivisione che unisce ed esalta.

Grazie a tutti coloro che hanno donato il proprio tempo ed il proprio entusiasmo per creare un evento unico e significativo. Grazie ai tantissimi bimbi ed ai loro sorrisi, grazie al clima di Soverato che continua a tenere lontani i tanti nuvoloni che appaiono all’orizzonte.

Nel giorno in cui vengono assegnati gli Oscar del cinema, Sua Maestà il Carnevale ha premiato la festa di una Città viva ed impegnata, capace di fare cultura con il divertimento, creando un arcobaleno di colori attraverso un’immensa sinergia operativa ed intellettiva.

Nel mondo c’è chi si maschera per sfuggire alla realtà, mentre a Soverato dietro ogni costume splendono i cuori, la gioia, l’inventiva e la voglia di stare insieme.