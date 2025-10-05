Bagno di folla per la Notte Bianca di Soverato: Un successo di musica, colori e comunità

Un successo strepitoso ha caratterizzato la Notte Bianca di Soverato, trasformando le strade della cittadina ionica in un vibrante e immenso bagno di folla.

L’evento, curato nei minimi dettagli, ha richiamato una partecipazione straordinaria, con migliaia di persone accorse per godere delle numerose aree di intrattenimento, spettacoli e della ricca offerta gastronomica.

La manifestazione si è confermata un appuntamento cruciale nel calendario della città, capace di accendere l’entusiasmo e l’aggregazione.

​L’immagine aerea cattura l’impressionante affluenza di pubblico nel cuore della città, testimoniando la vitalità e la riuscita dell’iniziativa.

​A margine dell’evento, il sindaco Daniele Vacca ha espresso la sua grande soddisfazione per l’esito della serata, sottolineando lo spirito che ha animato la Notte Bianca.

​”Questa sera la nostra città si è ‘accesa’ con musica, spettacoli, colori e sorrisi!” ha dichiarato il Sindaco Vacca. “Soverato è stata VIVA in ogni suo angolo — con eventi, intrattenimento, un’ampia area food e tanto divertimento per tutte le età.”

​Il primo cittadino ha voluto poi dedicare un ringraziamento speciale a coloro che hanno reso possibile questa “straordinaria serata”, evidenziando l’importanza del lavoro di squadra.

​”Un grande ringraziamento va al Vice Sindaco Emanuele Amoruso, che ha curato l’organizzazione con passione e impegno,” ha continuato il sindaco. “E a tutti coloro che hanno lavorato con dedizione per rendere possibile questa straordinaria serata: associazioni, forze dell’ordine, commercianti e volontari. Soverato è una città che sa fare squadra e che sa regalare emozioni.”

​Il bilancio finale della Notte Bianca è quindi più che positivo, con l’evento che ha saputo coniugare divertimento per tutte le fasce d’età e valorizzazione del territorio, dimostrando la capacità organizzativa e lo spirito comunitario che contraddistinguono Soverato.