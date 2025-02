Baldassarre Arena eletto coordinatore del circolo di Fratelli d’Italia di Davoli

Baldassarre Arena è stato eletto coordinatore del circolo di Fratelli d’Italia di Davoli al termine dei lavori, molto partecipati, del primo congresso cittadino, che ha visto anche la designazione del direttivo che affiancherà Arena nel suo nuovo percorso.

Presenti, al tavolo, il consigliere regionale di Fdi, Antonio Montuoro, presidente della commissione Bilancio di Palazzo Campanella e i componenti del direttivo provinciale del partito, Serafino Gallo e Domenico Donato.

“Abbraccio tutti i tesserati e non – ha affermato Arena in una nota – che hanno voluto fortemente la mia nomina a coordinatore cittadino nel primo congresso di Fratelli d’Italia del comune di Davoli, così come un augurio di buon lavoro va a tutti i componenti del direttivo”.

Arena, quindi, ha ringraziato “la coordinatrice regionale e provinciale di Fdi, Wanda Ferro, Filippo Pietropaolo, assessore e vicepresidente della Giunta regionale e il consigliere regionale Antonio Montuoro, punto di riferimento del comprensorio e non solo, che porta avanti un’azione politica regionale seria con l’obiettivo di costruire una nuova Calabria, più competitiva. Il partito di Fratelli d’Italia di Davoli – ha rimarcato Arena – rimane aperto a qualsiasi confronto, sociale e politico, anche con le altre forze presenti sul territorio, ma con un unico obiettivo, categorico e imprescindibile: l’interesse comune di tutti i cittadini davolesi”.

Per Donato, “il coordinatore è una figura chiave per il radicamento del partito sul territorio e per il rafforzamento di tutta la comunità di Davoli”. Donato, quindi, ha sottolineato “l’importanza dei circoli nei comuni, fucina per la formazione della nuova classe dirigente e luogo di confronto per far crescere i valori della comunità tutta. Il coordinatore ha il compito di rendere vivo il circolo, perché quest’ultimo diventerà poi il cuore pulsante della politica locale, per affrontare soprattutto le criticità presenti sul territorio”.

Dal canto suo, Montuoro ha analizzato la valenza strategica della fase congressuale: “La nascita di questo nuovo circolo costituisce un ulteriore tassello per la crescita di Fratelli d’Italia, a testimonianza del quotidiano impegno del partito per il territorio e della efficace politica di vicinanza che si concretizza nell’ascolto delle istanze dei cittadini. I coordinamenti comunali sono il motore della politica territoriale, in grado di trasformare idee e progetti in azioni concrete a beneficio delle comunità, attraverso uno straordinario lavoro di squadra, che ha come obiettivo finale – ha concluso – quello di rendere una collettività più forte e coesa”.