Balneari in Calabria, proposta di legge con proroga fino a 5 anni

Una proposta di legge per sostenere i balneari e garantire la stagione estiva in Calabria. È l’iniziativa presentata dal capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale, Domenico Giannetta.

“Si tratta – afferma – di una iniziativa che nasce con un obiettivo chiaro: garantire stabilità agli operatori, aiutare i territori colpiti dalle mareggiate e permettere ai comuni di gestire con equilibrio e responsabilità le concessioni balneari e di affrontare con serenità la prossima stagione estiva”.

Il cuore del provvedimento riguarda una proroga delle concessioni balneari fino a cinque anni. Una misura pensata per consentire agli operatori di recuperare gli investimenti dopo i danni causati dalle mareggiate degli ultimi mesi.

“Per questo – afferma Giannetta – abbiamo previsto una proroga delle concessioni fino a cinque anni, il tempo necessario per consentire il recupero degli investimenti e la piena ripartenza delle attività, nel rispetto del preminente interesse pubblico di garantire le spese pubbliche, per evitare che l’incertezza normativa blocchi gli interventi di ripristino e metta a rischio la stagione turistica”.

La proposta tiene conto del quadro normativo nazionale ed europeo e affida un ruolo centrale ai Comuni. Saranno infatti gli enti locali a valutare concretamente le condizioni del territorio e delle coste.

La Regione manterrà invece una funzione di regia, monitoraggio e coordinamento, garantendo trasparenza amministrativa e tutela della concorrenza.

Un altro punto chiave riguarda la salvaguardia del patrimonio costiero. In Calabria, viene ricordato, una quota significativa del litorale resta destinata alla libera balneazione e all’uso pubblico. Il provvedimento punta quindi a coniugare sviluppo turistico e tutela ambientale, soprattutto alla luce degli eventi climatici estremi che negli ultimi anni hanno messo a rischio la stabilità delle coste.

“Questo risultato – evidenzia Giannetta – è frutto anche dell’instancabile lavoro portato avanti dal Presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, che ha posto il turismo tra le priorità dell’azione di governo regionale”.

Un settore considerato strategico per l’economia calabrese e per la crescita dei territori: “l’obiettivo è importante – conclude Giannetta – garantire servizi ai turisti, sostenere il lavoro delle imprese e difendere il futuro delle nostre coste”.