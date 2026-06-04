Balneazione 2026: il mare della Calabria si conferma di elevata qualità

La Calabria si presenta alla stagione balneare 2026 con una certezza: la qualità del suo mare è da primato. Oltre il 97% delle acque di balneazione regionali ha infatti raggiunto i livelli qualitativi più elevati previsti dalle severe normative dell’Unione Europea.

​Un verdetto che certifica non solo lo straordinario valore ambientale degli oltre 670 chilometri di costa bagnati dal Tirreno e dallo Ionio, ma anche l’efficacia del monitoraggio continuo sul territorio.

​I numeri del successo: un mare “Eccellente”

​I dati emersi dalle analisi delineano un quadro di altissimo profilo per il patrimonio costiero calabrese.

Entrando nel dettaglio delle classificazioni:

​93% in classe “Eccellente”: La quasi totalità dei tratti monitorati ottiene il massimo punteggio possibile, garantendo standard di assoluta sicurezza e limpidezza.

​4% in classe “Buona”: Una quota minoritaria ma comunque ampiamente sopra la soglia della sufficienza.

​Il restante 3% si divide tra le classi “Sufficiente” e “Scarsa”, o riguarda tratti permanentemente vietati alla balneazione (come le aree portuali o le foci dei fiumi).

​La macchina dei controlli: 3.700 campionamenti all’anno

​Dietro questi risultati c’è il lavoro capillare dell’Arpacal (Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Calabria).

L’attività di sorveglianza è una macchina complessa che non lascia spazio all’improvvisazione:

​I numeri del monitoraggio:

​649 acque di balneazione costantemente sotto lente d’ingrandimento.

​Oltre 670 km di costa ispezionati tra le sponde tirreniche e ioniche.

​Circa 3.700 campionamenti microbiologici eseguiti regolarmente ogni anno.

A questa fitta rete di controlli ordinari si aggiungono verifiche straordinarie e interventi supplementari, attivati tempestivamente ogni qual volta vengano segnalate anomalie o potenziali criticità.

​Il fattore territorio: l’impatto di fiumare e meteo

​Gli esperti invitano tuttavia a leggere i dati tenendo conto delle specificità geografiche della regione. La Calabria è caratterizzata dalla presenza di numerose fiumare e corsi d’acqua che sfociano direttamente sul litorale.

Questo reticolo idrografico può influenzare temporaneamente i parametri microbiologici del mare, specialmente all’indomani di eventi meteorologici particolarmente intensi.

Le piogge forti possono infatti trasportare detriti e causare alterazioni momentanee in punti specifici; si tratta comunque di fenomeni circoscritti nel tempo e nello spazio, che non vanno a intaccare il quadro generale di un mare che si conferma, a tutti gli effetti, una delle mete più pulite e sicure d’Europa.