Balsamo per capelli contaminato richiamato dagli scaffali, coinvolti i supermercati Conad

La catena di Supermercati Conad Soc. Coop ha pubblicato sul proprio sito internet un “avviso importante per i clienti”.

L’azienda ha ordinato, in via precauzionale, il ritiro dei seguenti lotti di balsamo: balsamo Nutriente Conad Essentiae con Burro di Karitè e Olio di Argan da 200 ml (cod. EAN 8003170035898). Lotti: 0058A, 0120A; balsamo Rinforzante Conad Essentiae con Estratto di Fico d’India e Olio di Amaranto da 200 ml (cod. EAN 8003170037991). Lotto: 0062A; Prodotti per Conad da Coind S.c. – Via Saliceto, 22/H – Castel Castel Maggiore (BO).

Nei lotti in questione è stata riscontrata una non conformità, determinata dalla presenza di una materia prima contaminata microbiologicamente.

Al fine di limitare qualsiasi possibile rischio per la salute, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti” i clienti che ne fossero in possesso sono invitati a riportare le confezioni nei punti vendita della rete Conad per provvedere alla sostituzione con un altro prodotto o al rimborso. L’azienda si scusa per il disagio arrecato.