Bambino con lesioni “sospette” portato al pronto soccorso, indagini

Un bambino è stato ricoverato nell’ospedale Pugliese Ciaccio di Catanzaro e secondo quanto si è appreso sul corpo del piccolo sarebbero stati riscontrate lesioni che potrebbero far pensare ad un maltrattamenti.

Tale ipotesi è legata ad alcune contraddizioni tra quanto riferito dai genitori ai medici e le lesioni riscontrate. Per questo motivo gli stessi sanitari hanno segnalato il caso alla Questura di Catanzaro e indaga la squadra mobile.

Il piccolo sarebbe stato portato al pronto soccorso del Pugliese mercoledì mattina. La Squadra Mobile ha avviato le indagini per fare luce sul caso del piccolo, giunto al nosocomio con lesioni che, ad un primo esame, non sembrerebbero compatibili con una caduta come hanno raccontato i genitori.