Bambino di 5 anni aggredito da un rottweiler: è grave

Un bambino di cinque anni è stato aggredito da un rottweiler mentre stava passeggiando in sella ad una bici insieme alla madre.

È accaduto nella zona di Bevagna, in provincia di Perugia. Il piccolo è ora ricoverato all’ospedale di Foligno con riserva di prognosi, ma non sarebbe in pericolo di vita.

A riferirlo sono stati i carabinieri che, nel frattempo, sono impegnati a svolgere accertamenti.

L’aggressione

L’episodio è avvenuto nella tarda serata di sabato. Secondo la ricostruzione dell’Arma, il cane avrebbe, prima, scavalcato la recinzione del luogo in cui era custodito e, poi, si sarebbe avventato sul bambino mordendolo in più parti del corpo. Immediato intervento di alcuni vicini che, richiamati dalle urla della madre, hanno allontanato il cane.

Sul posto è poi intervenuta un’ambulanza che ha trasportato il piccolo in ospedale. I carabinieri della compagnia di Foligno hanno poi proceduto a eseguire i primi accertamenti sul luogo dell’aggressione e, attualmente, sono in corso le indagini per ricostruire nel dettaglio l’accaduto, individuare il proprietario dell’animale e stabilire eventuali responsabilità sulla mancata custodia.