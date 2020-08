Bambino di tre anni ferito da un colpo di fucile ad aria compressa, ricoverato a Catanzaro

Un bambino di tre anni originario di Cicala è ricoverato all’ospedale Pugliese di Catanzaro, in seguito a una ferita provocata da un fucile ad aria compressa al viso e a una manina.

Da una prima ricostruzione, il piccolo ieri pomeriggio stava giocando con la sorella e subito dopo è rimasto ferito ma al momento sono in corso le indagini della polizia di Catanzaro per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e soprattutto per capire chi ha esploso il colpo.

Il bimbo, dopo essere stato trasportato all’ospedale, è stato sottoposto a un intervento chirurgico, dal momento che il colpo ha provocato una grave lesione alla mano e al mento.