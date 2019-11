Banca Credem assume oltre 150 diplomati e laureati

Tutti saranno inizialmente affiancati da personale più esperto grazie al progetto “Maestri di Mestiere”

Credem, una tra le più importanti banche private italiane, è alla ricerca di 150 diplomati e laureati i quali, dopo un inserimento iniziale come operatori di sportello, seguiranno un percorso che prevede uno sviluppo nell’ambito commerciale come gestori di clienti privati e una successiva crescita manageriale come direttori di filiale.

Le altre figure ricercate riguardano Virtual Contact Center, che dovranno gestire i clienti attraverso un approccio interattivo e multimediale tramite strumenti quali internet, telefono e soprattutto lo sviluppo dei canali network; Requisition Junior, i quali dovranno lavorare in team per rendere il gruppo una realtà tecnologicamente avanzata; Information Technology Expert, che dovranno guidare l’innovazione digitale degli applicativi e dei servizi bancari e realizzare integrazione fra sistemi di differenti tecnologie etc.

Tutti saranno inizialmente affiancati da personale più esperto infatti, grazie al progetto “Maestri di Mestiere”, i colleghi senior accompagneranno i nuovi colleghi in un percorso di tutorship durante la fase di apprendimento del nuovo lavoro. Banca Credem possiede 14 società operative nel retail e nel corporate banking ed è presente su tutto il territorio nazionale con 608 filiali presso le quali lavorano oltre 6.000 dipendenti … continua a leggere