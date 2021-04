Bancarotta e autoriciclaggio, sequestrato un milione di euro a tre commercianti di opere d’arte

Bancarotta fraudolenta per distrazione documentale e autoriciclaggio: con queste ipotesi accusatoria la Guardia di Finanza di Reggio ha emesso tre misure interdittive nei confronti di altrettante persone residente nelle province di Reggio Calabria, Cosenza e Pisa, con applicazione del divieto temporaneo di esercitare le attività di impresa, nonché il sequestro preventivo finalizzato alla confisca di € 1.146.260,40, resisi responsabili, a vario titolo, del reato di bancarotta fraudolenta per distrazione e documentale e di autoriciclaggio. Sono in corso, inoltre, diverse perquisizioni nelle province di residenza degli indagati.

Il provvedimento, a firma del Gip del Tribunale di Reggio Calabria, Vincenzo Quaranta, su richiesta della Procura della Repubblica di Reggio Calabria diretta dal procuratore capo Giovanni Bombardieri, nell’ambito di un’operazione coordinata dal Procuratore Aggiunto Gerardo Dominijanni e dal sostituto procuratore Nunzio De Salvo, rappresenta l’epilogo di complesse indagini condotte dal Nucleo di Polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Reggio Calabria, in relazione alle condotte illecite realizzate mediante una società che esercita l’attività di commercializzazione di opere d’arte operante sul territorio nazionale, dichiarata fallita dal Tribunale di Reggio Calabria.

L’attività investigativa, attraverso indagini finanziarie e analisi di documentazione contabile, ha riguardato oltre dieci anni di attività sociale ed ha permesso d’individuare consistenti prelievi di denaro contante e ingiustificati ordini di bonifico in proprio favore, per un totale complessivo di circa € 1.150.000,00. Gli indagati, dopo aver distratto le somme dalla vecchia compagine sociale, hanno costituito una società esercente la medesima attività economica che, nel tempo, si è sostituita in continuazione alla fallita che, nel frattempo, era stata artificiosamente ceduta ad un prestanome nullatenente domiciliato a Reggio Calabria. Con il coinvolgimento di altri soggetti, la società fallita è diventata contenitore dell’indebitamento ed è stata svuotata di tutto l’attivo patrimoniale.

Le indagini hanno permesso di ricostruire la fittizia sponsorizzazione di una società di calcio dilettantistica nella zona nord della città di Reggio Calabria, riconducibile ad uno dei sodali, per circa € 150.000,00, attuata al solo scopo di giustificare l’uscita di liquidità dalle casse della società. Il provvedimento cautelare eseguito costituisce la conclusione di un complesso iter investigativo che dimostra – ancora una volta – la costante azione della Guardia di Finanza nella ricerca e repressione dei più gravi crimini di matrice economico – finanziaria e nell’aggressione dei patrimoni illecitamente accumulati.