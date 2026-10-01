Bandiera Blu, svelata al Porto di Catanzaro la nuova installazione del brand turistico “Catanzaro Città di Mare”

È stata inaugurata questa mattina, nella cornice del Porto cittadino, la nuova installazione promozionale “Catanzaro Città di Mare”. L’opera di arredo urbano e di city branding, realizzata grazie ai fondi regionali destinati ai Comuni insigniti della Bandiera Blu – titolo che il capoluogo conquista con orgoglio per il quarto anno consecutivo –, reca la firma dell’artista catanzarese di fama internazionale Massimo Sirelli.

L’installazione nasce per rafforzare l’identità territoriale e posizionarsi come elemento iconico del paesaggio, pronto a diventare un punto di riferimento visivo per cittadini e turisti.

«È un percorso lungo, iniziato quattro anni fa, che mira a far acquisire la piena consapevolezza, sia all’interno sia all’esterno della nostra comunità, che Catanzaro è a tutti gli effetti una città di mare» – ha dichiarato il sindaco Nicola Fiorita. «Non si tratta di un’operazione fine a se stessa, ma di un tassello funzionale – ha sottolineato il primo cittadino – a sviluppare e valorizzare una risorsa che storicamente non è stata adeguatamente promossa. È un puzzle complesso che stiamo componendo giorno dopo giorno: dal rilancio dell’area portuale ai pontili di Carmar e Catanzaro Servizi, dalla sistemazione delle aree ai grandi eventi legati alla vela e allo sport, fino alla risoluzione del problema del depuratore, precondizione essenziale per fare turismo. Oggi aggiungiamo un’altra tessera fondamentale con un’opera bellissima pensata da Massimo Sirelli, destinata a diventare un luogo simbolo da cui veicolare la nostra visione di città».

Per la vicesindaca con delega alle Politiche del Mare Giusy Iemma «svelare questa scritta significa lanciare un messaggio semplice ma profondo, che testimonia il lavoro di un’amministrazione che ha messo il mare al centro della propria agenda. Non è un semplice arredo, ma un simbolo identitario e un invito a guardare al futuro con fiducia. Il mare è al centro della nostra strategia di sviluppo sostenibile, turismo responsabile, educazione ambientale e valorizzazione delle tradizioni. L’opera, dal linguaggio contemporaneo e immediato, sorge in uno degli affacci più belli della costa e si inserisce nel patrimonio di un territorio straordinario, che vanta spiagge incontaminate, la pineta e la riserva regionale delle Dune di Giovino. Questo spazio richiama anche i valori di inclusione e solidarietà che definiscono la nostra comunità, come dimostrato nella grande gara di solidarietà per l’accoglienza dei migranti nel 2022. La Bandiera Blu è per noi motivo di orgoglio, ma soprattutto un impegno a migliorare costantemente servizi, accessibilità e sicurezza».

«Avere la responsabilità e l’onore di firmare l’identità visiva della mia città mi riempie di immensa soddisfazione» – ha dichiarato l’artista Massimo Sirelli. «Girando il mondo osservo spesso i loghi delle grandi capitali internazionali pensando a chi li ha realizzati; poter proporre questo intervento per Catanzaro è un traguardo importante. L’opera riprende il lavoro sul city branding intrapreso tempo fa insieme a Vincenzo Costantino. Dal punto di vista cromatico, i colori nascono da un’attenta analisi della storia del nostro territorio: recuperano infatti la celebre palette che nel Settecento rese famosa la seta catanzarese in tutta Europa non solo per la qualità dei tessuti, ma proprio per la particolarità e la bellezza delle sue cromie».