Bando MASE sui Distretti a Energia Positiva: IdM chiede una cabina di regia e figure di supporto territoriale per non escludere i piccoli Comuni e le aree interne

L’imminente pubblicazione dell’Avviso pubblico da parte del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), che mette a disposizione 50 milioni di euro per la nascita dei Distretti a Energia Positiva (PED) – con l’80% delle risorse riservato al Mezzogiorno e contributi fino a 10 milioni di euro a progetto –, rappresenta una straordinaria leva di sviluppo per la transizione ecologica ed energetica della Calabria. Tuttavia, per il nostro territorio rischia di trasformarsi nell’ennesima occasione mancata se non affrontiamo da subito il nodo dell’accesso ai fondi.

A lanciare l’allarme e indicare la linea strategica è la Delegata della Direzione Regionale di Italia del Meridione (IdM) a Energia e Ciclo Integrato dell’Acqua, Prof.ssa Anna Pinnarelli.

«Il bando del MASE fissa un requisito dimensionale chiaro: la partecipazione è riservata ai Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, ammettendo espressamente candidature in forma associata. In una regione come la Calabria, caratterizzata da una marcata frammentazione amministrativa e da una rete capillare di piccoli borghi e aree interne montane e collinari, pochissimi capoluoghi potrebbero concorrere autonomamente.

La vera sfida, dunque, non è solo tecnica, ma di coesione territoriale: aggregare i piccoli Comuni attorno a progetti solidi, integrando la riqualificazione degli edifici pubblici con le energie rinnovabili, l’accumulo e la digitalizzazione delle reti energetiche».

Per vincere questa sfida, l’Italia del Meridione evidenzia la necessità impellente di istituire a livello regionale una figura tecnica e strategica di facilitazione territoriale (un Energy Manager di Distretto / Facilitatore di Coesione Energetica), strutturata o promossa d’intesa con la Regione Calabria e gli enti intermedi.

Tale presidio operativo sul territorio dovrà assolvere a tre compiti cruciali:

Accompagnamento e animazione territoriale: individuare le sinergie tra comuni contermini, superare i campanilismi e costruire formalmente le aggregazioni necessarie per superare la soglia dei 50.000 abitanti.

Supporto tecnico-progettuale qualificato: colmare il deficit di personale tecnico negli uffici comunali delle aree interne, traducendo le linee guida del bando in proposte esecutive ad alto impatto energetico e gestionale.

Integrazione di filiera (Energia e Acqua): promuovere interventi integrati che guardino non solo all’efficientamento del patrimonio pubblico, ma anche alla sostenibilità dei servizi a rete, dell’autoconsumo locale e della gestione intelligente delle risorse.

«Non possiamo permettere che 40 milioni di euro destinati al Sud prendano altre direzioni semplicemente perché i nostri municipi non dispongono delle strutture per redigere progetti complessi entro le scadenze. Il 23 novembre il MASE aprirà il tavolo di progettazione partecipata: la Calabria deve presentarsi compatta, con una visione aggregata che valorizzi le aree interne come protagoniste della transizione energetica, e non come spettatrici escluse», conclude la Delegata regionale di IdM.

Direzione Regionale – Dipartimento Energia e Ciclo Integrato dell’Acqua