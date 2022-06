Bando pubblico per adesione alla rete europea dei Consiglieri comunali

“Building Europe with Local Councillors” è l’iniziativa proposta dal Parlamento Europeo per costruire una rete europea di rappresentanti eletti a livello locale in tutti gli Stati membri. Il loro obiettivo sarà quello di far conoscere l’Europa sui territori.

In ottica di uno strategico processo di internazionalizzazione più volte invocato da parte di Orizzonte 2030 per Satriano e dando forza alla già nota proposta di formulazione di un QSC (Quadro Strategico Comprensoriale) per l’accesso ai fondi europei, avanzata sin dal 2020 col programma elettorale di Orizzonte 2030 per Satriano, PREGHIAMO e INVITIAMO tutte le amministrazioni locali del comprensorio a rispondere alla chiamata europea pubblicata, rispondendo alla semplice online application form .

Orizzonte 2030 per Satriano è a disposizione per chiarimenti e supporto di qualsiasi tipo.

Europa è anzitutto un’unione di persone e di valori, Satriano è Europa!