Barbara Banco ospite a Decollatura: la due giorni evento al Palahotel Vallenoce

La nota struttura ricettiva sarà location dell’Evento in terra calabrese promosso da NOI è IO SONO LA NAZIONE sabato 11 e domenica 12 giugno 2022

“C’è gente in Calabria, sempre più numerosa, che considera i governi illegittimi e non perché non sono stati votati dal popolo”, ma secondo NOI è IO SONO LA NAZIONE, lo stato di sottomissione al quale i popoli sarebbero costretti, avrebbe radici ben più profonde.

Lo stato di schiavitù e le ingiustizie perpetrate ai danni degli uomini e delle donne della terra italica e mondiale, sono argomenti complessi e delicati che si dibatteranno anche in Calabria, attraverso questo prezioso evento. La due giorni di convegno che vedrà ospite Barbara Banco si terrà presso il Palahotel Vallenoce a Decollatura nelle giornate dell’11 e 12 giugno 2022.

“Quando l’ingiustizia diventa legge, la resistenza diventa dovere”: la frase di Bertolt Brecht racchiude in maniera più che concisa l’essenza della manifestazione che si svolgerà nel centro del Reventino nel comune di Decollatura e che vedrà i partecipanti interagire attivamente con Barbara Banco.

Principale portavoce del NOI è IO SONO LA NAZIONE, Barbara Banco è descritta come ricercatrice “lucida, intraprendente, fluida” e soprattutto pronta ad informare una platea, spesso all’oscuro, su argomentazioni come: autodeterminazione, diritto all’esistenza e accesso al proprio valore. Argomenti che Barbara Banco, divulga, ormai da due anni, nelle varie città italiane.

L’incontro catapulterà i presenti in un vero e proprio tuffo nella storia, affrontando quella che viene definita come “frode colossale”, iniziata con la bolla papale emanata da Bonifacio VIII chiamata ’’Unam Sanctam Ecclesiam’’ sino ad arrivare ai giorni nostri, senza dimenticare l’operazione OPPT 1776 che avrebbe messo in luce l’assoluta mancanza di libertà dei popoli.

Argomenti non semplici, ma senza dubbio interessanti e utili per un confronto sano e, soprattutto, libero. L’appuntamento con Barbara Banco è fissato per l’11 e 12 giugno presso il Palahotel Vallenoce. Per informazioni basterà contattare lo staff della struttura o visitare il sito web (aggiungere link) di NOI è IO SONO LA NAZIONE.