Barca in avaria tra le onde in Calabria: salvati due velisti dalla Guardia Costiera

Momenti di grande apprensione nelle acque antistanti il comune di Isola Capo Rizzuto, dove due velisti sono stati tratti in salvo grazie al tempestivo intervento della Guardia costiera. L’allarme è scattato quando alla sala operativa è giunta la segnalazione di un’imbarcazione con due occupanti, uno dei quali in stato confusionale, che si trovava in difficoltà.

Il salvataggio dei due velisti, condizioni meteo proibitive

Le operazioni di soccorso si sono svolte in un contesto particolarmente critico. Il mare agitato, le forti raffiche di vento e la visibilità ridotta hanno reso ancora più complesso l’intervento dei soccorritori.

Sul posto sono stati inviati la motovedetta CP 321 e un’autopattuglia via terra, che sono riuscite a individuare l’unità nei pressi della Spiaggia Grande, a breve distanza dalla riva.

La situazione è precipitata poco dopo l’individuazione della barca: a causa di un’avaria ai motori e delle difficili condizioni del mare, l’imbarcazione si è arenata a pochi metri dalla battigia, aumentando il rischio per i due occupanti.

Determinante l’intervento del personale della Guardia costiera giunto via terra. I militari non hanno esitato a entrare in acqua per raggiungere i due velisti, riuscendo a metterli in sicurezza e ad accompagnarli fino a riva.

Una volta portati in salvo, i due occupanti sono stati affidati al personale sanitario del 118 per gli accertamenti del caso. Le loro condizioni, pur richiedendo controlli, non hanno destato ulteriori preoccupazioni.