Basket – A proposito di NBS Soverato – Botteghelle

La partita NBS-Botteghelle di sabato 29 febbraio non è stata disputata e probabilmente sarà data persa al Soverato; cosa è successo?

È successo che il Medico designato per la partita dalla squadra ospitante si è presentato al Palazzetto alle ore 19,13 quando la partita doveva avere inizio alle ore 19,00.

Il Dottore in questione che di professione fa appunto il medico e non l’architetto etc. e, come tale può avere un contrattempo di “lavoro” che di certo non può sottovalutare, ha addotto il suo ritardo, appunto a problemi legati alla sua professione.

L’arbitro della partita, nonostante le giustificazioni del Professionista ha ritenuto di non far disputare la partita quando, con un po’ di buonsenso bastava invece farla svolgere regolarmente, scrivere sul referto quanto successo in modo tale che la Federazione potesse valutare con calma se confermare il risultato del campo oppure decidere diversamente, dopo aver ricevuto delucidazioni più dettagliate dal medico.

Ora, non conoscendo a fondo il regolamento in merito alla questione, non ho dubbi che sicuramento l’arbitro abbia agito correttamente come da regolamento; ma a volte non è più logico avere un po’ di buonsenso? In fondo si trattava di una partita di serie D, tra due squadre che nulla avevano da chiedere alla classifica, composte in buona parte da ragazzi di 16/17 anni a cui poco importa di regolamenti astrusi ma che vogliono fare sport, giocare e divertirsi. A tal proposito va segnalato che alle 19,01 la squadra del Botteghelle ha raggiunto in tutta fretta gli spogliatoi evidenziando la volontà di non giocare. Evidentemente ai dirigenti del team reggino non importava aver fatto quasi 500 km per giocare, ma soltanto vincere a tavolino una partita che nulla aggiunge alla loro classifica e, siamo sicuri che i ragazzi del Botteghelle avrebbero preferito giocare piuttosto che far ritorno a Reggio con una vittoria senza alcun merito e che a nulla serve.

Purtroppo non è la prima volta quest’anno che il Soverato si scontra con il regolamento FIP e con errori arbitrali; come non tornare all’11 novembre quando nella partita contro l’allora capolista Dierre il quintetto soveratese venne battuto da un canestro oltre la sirena e quindi non valido, come ammesso anche dal correttissimo giocatore della Dierre Catanoso? Nonostante un video prodotto da uno spettatore dove si percepiva chiaramente l’irregolarità, la FIP ha convalidato il risultato adducendo come scusa che il video non era stato prodotto da Stazione televisiva riconosciuta.

A tal proposito, per il futuro, sarebbe il caso che la FIP fornisse l’elenco delle Tv credibili (RAI, SKY, NBC, NBAtv etc.?), giusto per avere un riferimento sicuro ed evitare altri errori. Va sottolineato che la dirigenza del Soverato ha accettato che signorilità quanto sentenziato dalla FIP senza clamorose proteste o ricorsi destinati a restare comunque inascoltati.

Pertanto all’NBS Soverato mancano in questa stagione una vittoria sicura ed una probabile. Nulla di grave, nulla di sconvolgente o particolarmente dannoso, ma ha volte un po’ di buonsenso non guasterebbe.

Sabato scorso il regolamento ha vinto ma lo sport, quello vero, quello giocato, ha sicuramente perso e credo si sia persa anche un po’ di serietà e di credibilità.