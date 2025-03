Basket Academy Catanzaro ci crede e con un finale travolgente batte Basket Corato 72-69

I giallorossi buttano il cuore oltre l’ostacolo ed hanno la meglio sui forti ospiti biancoverdi giocando un finale di gara con il cosiddetto “sangue agli occhi”. In estrema sintesi, Carpanzano prima e Sipovac poi, nell’ ultimo minuto, fanno due magate geniali, apponendo il sigillo dell’Academy sulla partita, peraltro contro una temibile diretta concorrente in chiave salvezza. La partita ha preso il via con un Corato molto tonico e concreto nelle giocate. Efficaci in fase di realizzazione il lungo Corral e gli esterni Basile e Mariani.

L’Academy soffre, combatte con successo al rimbalzo, ma non è brillante in attacco. Primo quarto con i coratini avanti di 8. Nel secondo tempino i giallorossi con Tamulevicius e Tomcic realizzano canestri importanti, che invertono la tendenza, tanto da aggiudicarsi la frazione 19-16.

Il terzo quarto e’ un po’ piatto, difatti si chiude sul 15 pari, senza particolari sussulti e con un evidente punteggio basso. E così si arriva al fatidico ultimo quarto. Sulla spinta del trio Procopio-Sant’Ambrogio-Tunno i catanzaresi assumono un atteggiamento volitivo ed una postura aggressiva. Tamulevicius ritrova la condizione del girone di andata e s’intesta una prova da urlo: 23 punti, 13 rimbalzi, 37 di valutazione. Sempre positivo Tomcic.

Carpanzano e Battaglia fanno quello che sanno fare bene e tutti danno una mano con tanta intensità. Poi, nel finale, come detto in premessa, Carpanzano e Sipovac si superano ed il cielo di Giovino si tinge di giallorosso. Per l’Academy una vittoria salutare, che la rilancia in classifica e che potrebbe rappresentare il viatico per salvezza. Per Corato una sconfitta pesante che fa il paio con quella di martedì scorso, sempre al Pala Pulerá, in Under 19 di Eccellenza.

BASKET ACADEMY CATANZARO VS BASKET CORATO

72 – 69

(13/21, 19/16, 15/15, 25/17)

BASKET ACADEMY CATANZARO: AGBORTABI 2, CANESTRARI, TOMCIC 11, ANNESE, CARPANZANO 10, BASILE, PROCOPIO 6, SIPOVAC 7, FOMBA, TAMULEVICIUS 23, BATTAGLIA 13, GIGLIO.

Coach: S. Procopio

Ass.: I. Sant’Ambrogio

Ass.: F. Tunno

BASKET CORATO: GIOVINAZZO 3, ZUSTOVICH, CABODEVILLA 2, BASILE 10, CORRAL 21, BAGNA, MARIANI 21, PETROVIC, NONKOVIC 4, MANISI 8.

Coach: J.M. Gattone

Ass.: F. Silvestrin

Arbitri dell’incontro:

L. Beccore

F. Catalano