Basket Academy versione “orgoglio e giudizio” archivia la pratica Barcellona 69-60

La gara si presentava molto problematica in casa giallorossa per le assenze pesanti di Tamulevicius, Battaglia e capitan Sabbatino. Ma l’innesto degli under Basile, Dozic e Giglio, che li hanno sostituiti egregiamente, nonché l’ottima prestazione corale del roster, hanno annullato le criticità della vigilia. Il meraviglioso pubblico del Pala Pulerá, tifando appassionatamente per tutti i quaranta minuti, ha fatto il resto.

Come d’abitudine, l’Academy parte forte, difendendo molto bene con Agbortabi che annulla l’effetto Bartolozzi, la torre di Barcellona, il quale, peraltro, al quinto minuto lascia il campo per infortunio. Carpanzano conduce il gioco in regia e segna sei punti pesanti. Il quarto si chiude sul più cinque per i padroni di casa. Il secondo tempino è quasi la copia del precedente, con Annese determinante in difesa, Babilodze efficace in attacco e Canestrari che ritrova l’istinto del tiratore killer.

Si va all’intervallo con i ragazzi del trio Procopio-Sant’Ambrogio-Tunno avanti di dieci lunghezze. Al rientro, come accade di recente, l’Academy rallenta e Barcellona ne approfitta, sfoderando uno Scortica in modalità cecchino, che insacca tre bombe letali dí fila, contribuendo alla rimonta dei siciliani, che chiudono la frazione in vantaggio di un punto. Arrivati all’ultimo quarto i giallorossi si ritrovano e tutto cambia.

Carpanzano sale in cattedra, Procopio è un volano di accelerazione, Annese e Babilodze segnano canestri importanti, Carpanzano, poi, mette la firma sulla vittoria con giocate e punti da par suo. Frizzarin e Tyrtyshink cercano ti tenere a galla il Barcellona ma i padroni di casa ne hanno di più e traguardano una vittoria decisiva per proseguire la corsa verso la griglia play in.

Domenica prossima l’Academy va alla volta di Rende per cercare di scalare la classifica. La cifra del successo giallorosso è stata la prova corale del roster. La buona novella, invece, l’hanno portata gli under con la loro ordinata ed affidabile prestazione.

Area Comunicazione

Basket Academy Catanzaro

BASKET ACADEMY CATANZARO VS NEXT CASA REAL ESTATE BARCELLONA

69 – 60

(18/13, 23/18, 10/21, 18/8)

BASKET ACADEMY CATANZARO: AGBORTABI 6, CANESTRARI 8, BABILODZE 14, ANNESE 14, CARPANZANO 19, BASILE 2, PROCOPIO 4, FOURE’, SIPOVAC 2, FOMBA, GIGLIO, DOZIC.

Coach: S. Procopio

Ass.: I. Sant’ Ambrogio

Ass.: F. Tunno

NEXT CASA REAL ESTATE BARCELLONA: BANIN, TYRTYSHNIK 9, LOPUKHOV 4, ZACCHIGNA 6, INDELICATO 3, EPIFANI 1, FRIZZARIN 10, SCORTICA 18, MARANGON 9, BARTOLOZZI.

Coach: S. Cova

Ass.: G. Costantini

Arbitri dell’incontro:

D. Barbagallo

A. Shamsaddinlou