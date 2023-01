Basket, Botteghelle Rc espugna il Palascoppa di Soverato

Per la quarta giornata di ritorno del campionato maschile di pallacanestro di serie D, al Palascoppa si affrontano i padroni di casa della EdilMC Nuovo Basket Soverato e il Botteghelle Basket.

Queste le scelte iniziali di coach Pirillo: Paoletti, Rotundo, Tuccio, Le Rose, Maida.

Partono subito forte gli ospiti, con Soverato imprecisa nelle scelte offensive e subito carica di falli. A metà frazione, gli ingressi di Goglia, Citraro e Riccio consentono ai padroni di casa di rimanere agganciati al match: 13/19 il parziale.

Nel secondo quarto, ingresso in campo anche di Lupica, ma ancora polveri bagnate per Soverato, fermo a quota 15 punti per più di metà tempo e, col passare dei minuti, molto nervoso. Botteghelle sembra prendere il largo, ma le triple di Citraro e un importante gioco da tre punti di Maida (che oggi taglia il traguardo dei 2000 punti realizzati in cartiera) riescono a ricucire parzialmente lo svantaggio accumulato dagli ospiti, implacabili sotto le plance e talora dominanti nei rimbalzi offensivi: all’intervallo lungo si va sul 24/37 per Botteghelle.

Nel terzo quarto, aumenta il divario tra le due squadre: Soverato prova a rientrare in partita, con il solito indomito Maida sugli scudi, ma la maggiore lucidità offensiva degli avversari e una gestione arbitrale dei falli spesso poco comprensibile, consentono a Botteghelle di tenere botta e di chiudere in vantaggio per 40/55.

Il copione non cambia nell’ultimo periodo: Soverato tenta con grinta e voglia, che a volte si trasforma in confusione, ad agganciare gli avversari, ma Botteghelle amministra il vantaggio accumulato e riesce ad imporsi col risultato finale di 54/75.

EDIL MC COSTRUZIONI 54 – BOTTEGHELLE RC 75 ( 13-19; 11-18; 16-18; 14-20).

NBS: Citraro 20, Paoletti, Goglia 5, Tuccio L. ne, Tuccio G. 7, Romeo, Longino ne, Lupica 4, Riccio 1, Le Rose 2, Maida 15, Rotundo. All. Pirillo

BOTTEGHELLE: Sorbara 4, Schiavone, Ielo 3, Surace 2, Freno 23, Rizzieri 3, Riversata, Alescio 6, Viglianisi 22, Ripepi, Bayoud 8, Pucinotti 4. All. Tripodi