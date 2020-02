Basket – Campionato Regionale Serie D: SMAF Catanzaro – NBS Soverato 64-59

Bella partita al Palagiovino di Catanzaro tra due squadre molto giovani. Alla fine la spunta la Smaf. Partita molto combattuta e sempre sul filo. L’Nbs sempre in vantaggio, anche se minimo, fino all’inizio del quarto tempo grazie ad un quintetto molto concentrato e combattivo.

Vantaggio costante grazie ai tanti canestri di un Lombardo davvero in gran forma e all’instancabile Tonio Goglia. La Smaf però non molla e rimane in partita per prendere poi il sopravvento nel finale con l’ottimo Agosto ben coadiuvato da Spanò, con un parziale di 10 a 0 che ribalta il match.

Nonostante la stanchezza l’Nbs tenta generosamente la rimonta ma è troppo tardi anche le per gli infortuni di alcuni giocatori.

Smaf Cz 64 – Nuovo Basket Soverato 59

(15-17, 13-12, 14-17, 22-13)

Smaf: Corapi ne, Corapi 7, Agosto 21, Brugnano 9, Milojevic, Riverso 3, Scarpino 5, Shvets 8, Spanò 8, Rakojevic 3. Coach Ceroni

NBS: Le Rose 7, Salerno, Lombardo 16, Garieri 1, Naccarato 3, Virgolino, Tuccio 6, Goglia 18, Lupica 8, Riccio, Longino, Simek. Coach Pirillo