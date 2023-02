Basket: Edil Mc Costruzioni Soverato – Cus Cosenza Asd = 59-57

Partita combattuta al Palascoppa conclusa con la vittoria meritata di Soverato che scaccia la crisi di risultati con una gagliarda partita. Gli ospiti si presentano senza Appeso ritrovando Piro. Soverato deve fare a meno di Citraro e Le Rose.

Le scelte iniziali di coach Pirillo: Goglia, Rotundo, Tuccio, Riccio e Maida.

Inizio con le polveri bagnate per Soverato, a quota zero punti per circa metà quarto: l’incantesimo lo rompe Lupica, seguito a stretto giro da Maida, che con sei punti di fila (frutto di un gioco da tre punti e di una tripla) permette di ricucire l’iniziale svantaggio e di chiudere il primo quarto addirittura in vantaggio per 11/10.

Nel secondo quarto, la partita viaggia su ritmi altissimi, con le due squadre che ribattono colpo su colpo le azioni offensive. All’intervallo lungo si arriva così sul 25/23 per i bianco-blu, grazie ad un canestro di Maida allo scadere. Nel terzo quarto non cambia il copione della partita: le due squadre si affrontano con una grande intensità agonistica, che qualche volta porta anche a commettere errori di troppo.

Al termine dei dieci minuti è Cosenza ad essere davanti per 34/40. Ultimo periodo al cardiopalma: grande battaglia tra le due squadre, ma a spuntarla, grazie ad un Maida devastante ed al risveglio pazzesco di Tuccio con triple a raffica (4 di fila), Mvp della gara, con 17 punti importantissimi, è Soverato, che porta a casa due sofferti ma meritati. 59/57 il risultato finale.

EDIL MC COSTRUZIONI SOVERATO 59 – CUS COSENZA ASD 57 (11-10; 14-13; 9-17; 25-17). Arbitri: Purgatorio e Gerardis

EDIL MC SOVERATO: Paoletti 2, Goglia 9, Perri ne, Tuccio L, Tuccio G. 17, Longino ne, Lupica 6, Riccio 2, Maida 23, Rotundo. All. Pirillo

CUS COSENZA: Caruso, Giovene 5, Grimoli ne, D’Agostino 10, Greco 2, Russo 17, Grandinetti 7, Piro 7, Colucci 9, Dodaro, Rotella, Giacoia