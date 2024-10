Basket – Riscatto immediato dell’NBS Soverato Under 19

Vittorioso debutto sul parquet amico dei ragazzi del nuovo coach Ugo Maeran che battono nettamente la Jonica Basket di Crotone e cancellano la brutta sconfitta di Catanzaro contro la CCB nella pre-season del campionato regionale under 19.

Avvio fulminante dei locali che, guidati dall’ispiratissimo capitano Giuseppe Paoletti, mettono subito in difficoltà i ragazzi crotonesi che accennano una timida reazione solo nel finale del quarto che però si conclude con Soverato in vantaggio 14-6.

Nella seconda frazione non cambia il copione con Soverato che, pur con una rotazione continua di tutti i ragazzi, conduce il match tenendo a distanza gli ospiti. Si va al riposo con il risultato di 29-14.

Alla ripresa l’NBS allunga ancora con Tuccio, Bortolotti e Domenico Palaia in doppia cifra.

Il quarto finale sancisce la vittoria dei locali 70-39.

Buone indicazioni per coach Maeran anche da parte dei più giovani. C’è molto da lavorare ma di sicuro Soverato è candidato a disputare un buon campionato con l’obiettivo primario di far crescere i ragazzi del vivaio soveratese.

Tra i volenterosi ospiti da segnalare la buona prova di Pucci (14 punti), Riganello e Oppedisano. Anche per coach De Rossi c’è molto da fare, ma siamo solo a inizio stagione, c’è tempo per migliorare.

NBS Soverato – Jonica Basket 70 – 39 (14 -6) (15 – 8) (23 -11) (18 -14)

NBS: Filardo 3, Anastasio, Miriello Marulla, Commodaro, Paoletti 22, Paparazzo, Grandacci 2, Bartolotti 11, Palaia A. 7, Morello, Tuccio 15, Palaia D. 10 – Coach Ugo Maeran

Jonica Basket: Bilotta 2, Mendicino M. 2, Mendicino A., Pucci 14, Oppedisano 5, Papa, Nicoletta 2, Galea 2, Riganello 8, Marino, Ramogida 2, Ranieri 2. Coach F. De Rossi ass. G Faccioli

Arbitro: Sig. Gianvito Fontanella