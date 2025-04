Basket, Soverato batte la Micromega Cosenza in gara 1

La Edil MC Costruzioni Nuovo Basket Soverato si aggiudica gara 1 dei quarti di finale di playoff del campionato DR1.

Al Palascoppa, i ragazzi di coach Pirillo battono, non senza difficoltà, la Micromega Cosenza, col punteggio di 66/52.

Gara all’insegna dell’equilibrio, con i padroni di casa che cercano di prendere sin da subito le redini del match, piazzando un parziale di 5/0. Gli ospiti non ci stanno e con una forte difesa a zona e, soprattutto, con ottime percentuali realizzative, non consentono mai a Soverato di prendere il largo.

Il primo quarto si chiude con i bianco-blu comunque avanti, per 16/12.

Un vantaggio, quello di 4 punti, che Riverso e compagni provano a difendere anche nel secondo quarto, in cui si scalda la mano dell’ex di turno, Niccolò Guzzo, che inizia a segnare letteralmente da dovunque.

Cosenza non riesce, tuttavia, ad operare il sorpasso e all’intervallo lungo Soverato è ancora avanti 31/26.

L’inizio del terzo quarto segue lo stesso canovaccio: la gara vive di strappi da una parte e dall’altra, finché, verso la fine del periodo, l’espulsione di due giocatori della squadra ospite (Guzzo e Montemurro, autori fino a quel momento di 24 punti in due) sembra essere l’episodio in grado di determinare le sorti dell’incontro: sebbene, paradossalmente, Cosenza sembri reagire meglio, mettendo in capo tutto il suo orgoglio, alla lunga, invece, paga dazio, anche per la poca profondità delle rotazioni e Soverato, trascinata dalle triple di Tuccio e dal solito Marco Maida (20 punti per entrambi), conduce la barca in porto, facendo sua la vittoria.

La serie si sposta ora in terra cosentina, dove, in attesa delle decisioni del giudice sportivo, il Nuovo Basket Soverato troverà un avversario ostico e deciso a rinviare il discorso qualificazione a gara 3.

NBS 66 – MICROMEGA CS 52 (16/12; 15/14; 19/15; 16/11)

NBS Soverato: Paoletti 2, Riverso 6, Gallo n.e., Chiarella 8, Dell’Isola n.e., Tuccio 20, Bartolotti n.e., Palaia n.e., Riccio 3, Maida 20, Rotundo n.e., Greco 7. All. F. Pirillo

Micromega CS: Cersosimo, Vasta A., Diatta 4, Guzzo 14, Carravetta 3, Montemurro 10, Ruffolo n.e., Lonetti n.e., Vasta D. n.e., Madrigano 10, De Marco 9, Lappano 2. All. Gallo