Basket, Soverato vince il derby con la CCB ma il Palascoppa è una vergogna!

Ottava vittoria in campionato per la Edil MC Costruzioni Nuovo Basket Soverato, che si impone al PalaScoppa di Soverato per 91/77 nel derby contro la CCB Catanzaro, gara valida per la dodicesima giornata del campionato di DR1.

​Prima, però, è doveroso informare tutti su quanto sta accadendo nelle ultime settimane nella gestione del vecchio palazzetto dello sport, che, anche se non è ancora ben chiaro quale ne sarà la sorte, viene ancora utilizzato da tutte le società sportive per lo svolgimento delle rispettive attività.

​Nonostante il puntuale pagamento, da parte nostra, del canone imposto dal comune, si assiste quotidianamente alla pressoché totale incuria dell’impianto: sporcizia, degrado, rotture di ogni tipo, talvolta provocate da manine misteriose che evidentemente non hanno minimamente a cuore le sorti di una struttura comunale.

Condotte prontamente segnalate dalla nostra associazione e mai degnate del minimo riscontro da parte dell’Amministrazione, che invero neppure ha mai provveduto a rimborsare le spese che, in molti casi, siamo stati costretti a pagare per la riparazione delle attrezzature necessarie al regolare svolgimento delle gare.

​Da qualche tempo, poi, si assiste inermi addirittura alla sparizione delle panchine, che qualche domenica fa sono state poi rinvenute presso il nuovo palazzetto, mentre oggi non sono riemerse, costringendoci ad adottare soluzioni di emergenza.

​L’Amministrazione, da noi interpellata, non solo si è mostrata ignara dell’accaduto (e se non lo sa chi gestisce dove fanno a finire le cose, figurarsi se lo possiamo scoprire noi), ma ci ha addirittura delegato la soluzione del problema, invitandoci a metterci in contatto con terze persone.

​È una situazione divenuta ormai insostenibile, che potrebbe portarci a riflettere anche sull’adozione di iniziative clamorose (come il portare la squadra via da Soverato), essendo stanchi di rischiare ogni domenica di vedere vanificati i sacrifici che ciascuno di noi fa, sottraendo tempo prezioso agli affetti per portare nel fine settimana il nome di Soverato in giro per la Calabria.

​Cronaca del match

​Scusandoci per lo sfogo, veniamo ora alla cronaca del match.

​Primo quarto combattuto, gli ospiti pressano bene e trovano con regolarità la via del canestro, mentre Soverato si affida alle giocate di Mattia Dolce, che si mostra subito ispirato, facendo letteralmente impazzire il proprio marcatore diretto grazie ad un sapiente uso del piede perno ed all’ottimo gioco spalle a canestro. La frazione vede comunque Catanzaro in vantaggio di una lunghezza, 24/23.

​Nel secondo quarto le squadre si affrontano ancora a ritmi elevati. Tra i ragazzi di coach Ceroni è Agosto a mettersi in evidenza, creando sempre pericoli quando è in possesso del pallone. Coach Pirillo se ne accorge e, anche per evitare che la squadra venga caricata di falli, piazza Paoletti in difesa su Agosto. Il giovane play Soveratese sembra contenere il diretto avversario e Soverato si porta così sul 41/36 all’intervallo lungo.

​Ma è il terzo quarto che indirizza la gara in favore dei padroni di casa: Maida e Dolce sono scatenati e i bianco-blu segnano il massimo vantaggio (+18). I catanzaresi provano a restare in partita, ma al suono della sirena il tabellone segna il punteggio di 67/52 per Soverato.

​Sembra fatta, ma l’insidia è dietro l’angolo: Catanzaro, che ha il merito di crederci fino in fondo, piazza un parziale che lo porta a -8 punti di distanza dagli avversari, rientrati in campo un po’ svagati. È Pistoia a trascinare i suoi, con 7 punti consecutivi che costringono coach Pirillo al time-out.

​Soverato sembra destarsi dal torpore: in difesa Paoletti viene dirottato in difesa proprio su Pistoia (che metterà a segno soltanto due punti, peraltro in contropiede e a risultato già acquisito). In attacco, Privitera e Chiarella (quest’ultimo autore di due triple consecutive) rimettono le cose a posto e i soliti Dolce e Maida chiudono i conti.

​Il Tabellino

​NBS Soverato – CCB Catanzaro 91 – 77

(23/24 – 18/12 – 26/16 – 24/25)

​NBS Soverato: Riverso 2, Paoletti 1, Spanò, Chiarella 8, Tuccio G. 8, Privitera 24, Palaia, Bartolotti, Paparazzo, Maida 14, Morello, Dolce 34. All. F. Pirillo Ass. D. Palaia

​CCB Catanzaro: Corradino 5, Apuzzo, Fall 2, Zamboni, Agosto 18, Mazzocca 5, Rotella, Pistoia 19, Pecoraro, Lucia 24. All. A. Ceroni

​ NBS SOVERATO