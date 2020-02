Basket Under 18 – L’NBS Soverato batte anche la SMAF e mantiene la leadership

Buona prestazione di Soverato che vince contro una ottima SMAF e si conferma al vertice del girone CZ/CS con 2 punti di vantaggio sulla BasketBall Lamezia.

Parte subito forte Soverato che già nel primo quarto accumula un vantaggio incolmabile che gestirà per tutto il resto della partita.

Nella parte finale del match buon recupero dei catanzaresi che riducono lo svantaggio ma il risultato non sarà mai in discussione. Decisivo il primo quarto del Soverato.

Per il Soverato da segnalare ancora l’inserimento degli under 15 Simek e Gullà. Oltre al solito Tuccio ottima partita del play Salerno, importanti canestri per il capitano Lupica e ancora una buona prova di Naccarato, ultimo innesto nell’NBS.

Per la SMAF in grande evidenza il capitano Riverso ma buona prova collettiva dei giovani, molto promettenti.

NBS Soverato – SMAF Catanzaro 72-56

(25-9, 20-21, 12-10, 15-16)

NBS: Lupica 8, Tuccio 15, Salerno 16, Lombardo 10, Garieri 7, Longino 1, Alfieri 4, Simek 2, Gullà, Naccarato 9.

SMAF Catanzaro: Corradino 1, Sinopoli 2, Calenda, Milojevic, Riverso 35, Cosentino 12, Gallelli, Rakonjac 4, Russo 2.