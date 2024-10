Basta aiuti ad entrambi

Uno dei vantaggi dell’età è che l’anagrafe ti dà una mano ad avere ragione. Macron, traballante presidente della Francia, dice che bisogna smetterla di mandare armi allo Stato d’Israele. Non so che giornali legga, Macron, ma certo nato nel 1977, e quando lui aveva un cinque, una decina d’anni, quindici , io, nato nel 1950, lo scrivevo già. Vale anche per i Palestinesi, aggiungo, come aggiungevo già nel 1977.

Credo anche Macron, e con esso la Meloni eccetera, vedano la tv, e pensino che i giganteschi carri israeliani non vengano costruiti nei romantici kibbutz in pieno deserto; e così i missili di Hamas non li fanno sotto le tende dei nomadi. Gli uni e gli altri vengono finanziati e armati da fuori. Ebbene, lo dicevo io nel 1977, lo ripete Macron, smettiamola di mandare armi, e finirà la guerra.

Vero che furor arma ministrat, e se uno vuole usa qualsiasi cosa. Ma se la guerra si riducesse a pietre e fionde come ai tempi di re Davide, sarebbe, diciamo, meno pericolosa per il mondo intero.

Non c’è solo finirla con gli aiuti materiali, bisogna che entrambi vengano politicamente isolati. Basta con la favola che lo Stato d’Israele è nostro amico e avamposto dell’Occidente [che sarà mai, poi, questo Occidente?]; basta con la favola che i Palestinesi sono dei proletari da volantini marxisti. Ah, se certi compagni della domenica fossero non marxisti bensì marxiani…

Intanto le truppe italiane sono sulla prima linea della battaglia; e, come ha fatto finta fosse una gaffe Crosetto… e se non è una gaffe?

Ulderico Nisticò