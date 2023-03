Batterio Listeria nel salame campagnolo. Arriva un’allerta del Ministero della Salute

Arriva un’allerta sul portale del ministero della Salute, dedicato agli avvisi dei prodotti non conformi, a tutela della salute dei consumatori, riguardo un lotto di salame campagnolo a marchio Gabba Salumi per la possibile presenza di Listeria monocytogenes.

Il prodotto interessato è venduto in pezzi interi da 400 grammi con il numero di lotto 0312. Il salame campagnolo richiamato precauzionalmente per rischio microbiologico, è stato prodotto dall’azienda Gabba Salumi Srl nello stabilimento di Candelo, in provincia di Biella.

A scopo precauzionale, Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, raccomanda di non consumare il prodotto e restituirlo al punto vendita d’acquisto dove sarà rimborsato o al Servizio igiene degli alimenti e nutrizione della ASL locale.