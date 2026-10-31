Batticuore a Soverato: l’NBS piega la Viola 80-75 dopo una battaglia all’ultimo respiro

È servito il miglior abito da combattimento e un finale da veri gladiatori alla NBS Edil Costruzioni per far proprio uno dei match più intensi e avvincenti di questo avvio di stagione.

Al Palascoppa di Soverato è andato in scena uno spettacolo puro: quaranta minuti di botte e risposte, sorpassi e controsorpassi, risolti soltanto a ridosso della sirena finale con il tabellone a fissare l’80-75 a favore dei padroni di casa guidati da coach Fabio Pirillo.

L’avvio ospite e la scossa di Soverato

L’avvio di gara ha parlato subito la lingua della Scuola di Basket Viola. Trascinati da uno scatenato Jacopo Ielo — autore di ben 25 punti complessivi e vero top scorer dell’incontro a suon di triple — e dal solito Tommaso Russo (16 punti a referto), gli ospiti hanno preso d’assalto la difesa locale, piazzando il primo allungo al 10′ sul 17-12.

La reazione di Soverato, però, non si è fatta attendere. Nel secondo periodo la squadra di casa ha suonato la carica con i canestri pesanti di Dolce (16 punti per lui) e Riccardo Privitera, infallibile braccio destro dell’attacco con 19 punti personali. Con un parziale perentorio di 26-20, i padroni di casa hanno capovolto l’inerzia, andando al riposo lungo sopra di una sola incollatura: 38-37.

Lo show di Riverso e le bombe partita

La ripresa è diventata una guerra di nervi e giocate punto a punto. A salire in cattedra nei momenti di massima pressione è stato un monumentale Matteo Riverso, indiscutibile MVP della serata: dei suoi 23 punti finali, ne ha messi a segno ben 14 nel solo terzo quarto, mantenendo la NBS avanti di un soffio (+3) di fronte a una Viola sempre col coltello tra i denti, supportata anche dall’ottima prova di Mirko Pucinotti (16 punti).

L’apoteosi dei Cagnacci soveratesi si è concretizzata nell’ultimo quarto: le triple letali scagliate da Tuccio (in doppia cifra con 10 punti) e dallo stesso Privitera hanno spinto Soverato fino al massimo vantaggio del +10. Nei minuti finali la Viola ha tentato con orgoglio la controrimonta, ma la NBS, pur tra mille sofferenze, ha sbarrato la strada e blindato una vittoria fondamentale per morale e classifica.

Una prova di pura grinta per l’Edil Costruzioni Soverato, che premia il carattere dei ragazzi di coach Pirillo; per la Viola, una sconfitta a testa altissima che ne conferma le ambizioni nelle posizioni di vertice del campionato.

NBS Soverato – Viola Basket R.C. 80 – 75 (12/17 – 26/20 – 21/19 – 21/19)

NBS: Riverso 23, Paoletti 1, Mazzocca 3, Grandacci, Dell’Isola, G. Tuccio 10, Privitera 19, Palaia, Bartolotti, Riccio 8, L. Tuccio, Dolce 16. All. F. Pirillo, Ass. D. Palaia

VIOLA: Ielo 25, Sant’Ambrogio, Votano, Pucinotti 16, Iannò 9, Consolo 2, Giovinazzo 7, Nucera, Russo 16, Barreca, Corsaro. All. M. Modaffari