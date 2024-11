“Beatrice Palma Fashion Show”, sabato 30 novembre “sfilano” a Catanzaro la passione e il talento

Il prossimo 30 novembre, a partire dalle 18.30. il Complesso Monumentale San Giovanni di Catanzaro, si trasformerà in una passerella di alta moda, come nella migliore tradizione fashion delle settimane milanesi e parigine. Un evento – organizzato dall’agenzia “Present&Future” di Catanzaro – che celebra la passione, la creatività e la bellezza: la sfilata delle stiliste Rosa Lacava e Palma Spina, fondatrici del brand Beatrice Palma. Un appuntamento che farà sognare e sorprendere, con una collezione che è un vero e proprio viaggio nel cuore della moda.

La storia di “Beatrice Palma” inizia con un sogno condiviso: due donne, amiche e professioniste, avvocate nella vita e stiliste per passione che decidono di dar vita a qualcosa di unico. Un brand che parla di passione per la sartoria, di amore per i tessuti pregiati, di attenzione ai dettagli. Nata nell’estate del 2022, l’idea del Brand Beatrice Palma prende forma come un progetto artigianale, che va oltre la semplice creazione di abiti, diventando un simbolo di autenticità e stile.

Beatrice Palma non è solo un nome, ma una storia di famiglia, un tributo alla piccola Beatrice, la figlia di Rosa, che ha ispirato questo percorso creativo. “Il nostro è un brand che nasce da donne, pensato per donne, ma che racconta anche la bellezza delle nostre radici, della nostra terra – affermano Rosa e Palma -. Con un mix di eleganza, modernità e audacia, i capi della collezione rispecchiano la nostra visione: abiti unici, scenografici, ma anche pratici e urbani, pensati per chi ama distinguersi”.

La sfilata del 30 novembre sarà un’occasione imperdibile per entrare in un mondo di fascino, in cui ogni abito racconta una storia. La collezione di Beatrice Palma è composta da circa 60 creazioni, che spaziano da tulle e paillettes a tessuti pregiati, tutti realizzati artigianalmente da sarte calabresi. Ogni capo è un viaggio attraverso il colore e la bellezza: dal fucsia vibrante al verde smeraldo, dall’azzurro intenso ai toni più sofisticati, ogni dettaglio è pensato per emozionare.

Non è solo una sfilata, ma una vera e propria celebrazione della moda come arte. “Un’arte che ha il potere di esprimere emozioni, di raccontare storie e di trasformare ogni donna in una regina del suo tempo. Ogni abito della collezione è una dichiarazione di stile, pensato per chi vuole sentirsi speciale, per chi ama osare senza rinunciare alla classe”, affermano le due stiliste.

Sabato 30 novembre, quindi, oltre che nella sfilata – a cui sarà possibile partecipare ad inviti – i presenti avranno la possibilità di immergersi nell’universo Beatrice Palma, scoprendo il lavoro dietro ogni creazione, il processo creativo che unisce passione, tessuti e mani esperte. Il tutto condito da una forte connessione con il territorio e la bellezza che ci circonda.

Beatrice Palma è una scommessa vinta, con un successo che cresce ogni giorno, grazie anche al supporto dei tanti affezionati che seguono il brand sui social e che chiedono di più.