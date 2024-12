Beccati mentre rubano bottiglie di champagne e vino bordeaux in un supermercato, tre denunce

In tre entrano in un supermercato a Polistena e tentano di rubare alcune bottiglie di champagne e vino bordeaux, infilandole in due borsoni.

Il comportamento dei tre, una donna e due uomini di nazionalità straniera, non é però sfuggito al personale di sorveglianza del supermercato, che ha avvertito di quanto stava accadendo i carabinieri.

Il rapido intervento dei militari della Stazione di Polistena ha consentito di bloccare i tre, che sono stati denunciati in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Palmi con l’accusa di furto, aggravato dal fatto che quelli asportati erano beni voluttuari e per non avere agito in stato di necessità.