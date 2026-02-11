Beccato a Stalettì con oltre un kg di droga sintetica, arrestato

Nei giorni scorsi, la polizia di Stato, a Stalettì (in provincia di Catanzaro), ha arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente un uomo, residente a Simeri Crichi (altro comune del Catanzarese), che a bordo di un’auto stava trasportando oltre 1,2 kg. di sostanza stupefacente di tipo fenetilammina, potente droga sintetica che sta trovando diffusione tra i giovani durante la movida notturna.

Il mezzo è stato bloccato dagli equipaggi dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, impegnati nell’espletamento del capillare pattugliamento del territorio.

I poliziotti, a seguito di un meticoloso ed accurato controllo, hanno rinvenuto due panetti di droga, avvolti in un unico involucro in plastica trasparente e celati nel portabagagli posteriore sotto la moquette dove era custodita la ruota di scorta.

All’esito dell’udienza di convalida dell’arresto, il soggetto fermato è stato sottoposto al regime della custodia cautelare in carcere presso la casa circondariale di Catanzaro.