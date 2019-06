I Carabinieri della Compagnia di Girifalco, impegnati in più perquisizioni locali a Caraffa di Catanzaro, hanno tratto in arresto in flagranza di reato un uomo di 44 anni, N.M., per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nella mattinata di ieri l’uomo è stato trovato in possesso di circa 48 grammi di marijuana e di un bilancino di precisione. I reperti sono stati posti sotto sequestro e il 44enne ristretto ai domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria Catanzarese.