Beccato con armi e droga, 41enne incensurato arrestato

Un uomo di 41 anni, incensurato, è stato arrestato dalla Polizia di Stato in servizio al Commissariato di Corigliano-Rossano, con le accuse di detenzione e spaccio di sostanza stupefacente, ricettazione e detenzione illegale di armi e munizioni.

L’uomo, nel corso di perquisizioni personale e domiciliare, è stato trovato in possesso di 5.600 euro, di cui non ha fornito giustificazioni, e in un box nei pressi dell’abitazione scoperto 50 grammi di cocaina, 200 grammi di hashish, sostanza da taglio, due bilancini di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi, oltre ad una pistola semiautomatica cal. 9 , con matricola abrasa ed in perfetto stato di conservazione, completa di caricatore ed oltre 50 munizioni dello stesso calibro. L’arrestato è stato rinchiuso nel carcere di Castrovillari.