Beccato in bicicletta con 300 grammi di marijuana, 54enne arrestato

La Polizia di Stato di Crotone – Squadra Volanti esegue un arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il quartiere Acquabona, una delle piazze di spaccio del capoluogo, viene costantemente attenzionato dagli agenti della Polizia di Stato e, proprio nel corso di tale attività di perlustrazione, gli agenti delle volanti della Questura hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, un uomo di 54 anni.

Gli operatori dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico hanno individuato il soggetto, noto per i suoi pregiudizi specifici, alla guida di una bicicletta, per cui lo hanno fermato per procedere al controllo dei documenti.

L’insofferenza manifestata dall’uomo ha indotto gli agenti ad effettuare il controllo al mezzo e, nel portapacchi, è stato rinvenuto un involucro contenente circa 300 grammi di marjuana, nonché un bilancino elettronico di precisione.

Si è proceduto, pertanto, al sequestro dello stupefacente, e l’uomo è stato denunciato in stato di arresto alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Crotone, per detenzione al fine di spaccio di stupefacenti.