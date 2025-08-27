Beccato in casa con 140 grammi di cocaina, 19enne arrestato

Un diciannovenne, C.S., è stato arrestato dalla Polizia di Stato di Crotone dopo che, durante un controllo presso la sua abitazione, gli agenti della squadra Volante hanno rinvenuto circa 140 grammi di cocaina suddivisi in più involucri e nascosti in diversi punti della casa.

Il giovane, dopo le formalità di rito, è stato posto agli arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità giudiziaria. Come previsto dal principio di presunzione di innocenza, sarà considerato innocente fino a sentenza definitiva.

L’intervento rientra nel piano disposto dal Questore Renato Panvino per il contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, soprattutto tra i giovani e nei locali della movida. L’azione si inserisce inoltre nelle linee guida tracciate dal procuratore della Repubblica di Crotone, Domenico Guarascio, per frenare la diffusione della droga in città e in provincia.

Contestualmente sono stati segnalati al Prefetto due soggetti trovati in possesso di piccole quantità di hashish e cocaina. I servizi di prevenzione hanno portato all’identificazione di 482 persone e al controllo di 227 veicoli in provincia, con una contestazione al Codice della Strada.

Particolare attenzione è stata riservata ai luoghi più affollati: nel centro di Crotone controllate 281 persone e 137 veicoli; sul lungomare di Le Castella 83 persone e 37 mezzi; a Cirò Marina, località turistica molto frequentata, identificate 111 persone e 53 veicoli.

Un’azione ad ampio raggio che conferma la stretta delle forze dell’ordine per prevenire e reprimere lo spaccio e il consumo di stupefacenti sul territorio crotonese.