Bello ed emozionante il Campo Estivo Unitalsi 2024 a Sellia Marina

Sta per volgere al termine il campo estivo 2024 dell’Unitalsi, sottosezione di Catanzaro. Un’esperienza straordinaria di vacanza inclusiva presso il Villaggio Sirio di Sellia Marina, che si conferma al top nel soddisfare i bisogni speciali di disabili e malati. Circa 35 persone fragili hanno partecipato all’iniziativa, vivendo una settimana di divertimento, solidarietà e cultura.

Il progetto, promosso dall’Unitalsi, è stato realizzato con il supporto della Parrocchia del S. Rosario e dell’Oratorio di S. Nicola di Sellia Marina, nonché della Parrocchia S. Maria della Pace di Catanzaro, che hanno curato le attività di animazione pomeridiane. Una settimana intensa con un ricco programma di attività ricreative, giochi e spettacoli serali a cura dell’animazione del villaggio.

In programma anche l’esibizione del giocoliere e funambolo Johnny Rope e, per concludere, nella serata di sabato, l’intrattenimento musicale di Enzo Midi Live. Artisti che, attraverso la loro arte, vogliono regalare una serata indimenticabile!

Giovedì 5 settembre, l’Arcivescovo Metropolita della Diocesi Catanzaro-Squillace, S.E. Mons. Claudio Maniago, si è unito a questa allegra compagnia per condividere l’esperienza. “Bello ed emozionante” sono gli aggettivi che Sua Eccellenza ha utilizzato per descrivere la serata. I ragazzi speciali, con la loro straordinaria bellezza interiore, si sono esibiti in canti e balli davanti a un parterre di ospiti, tra cui la dott.ssa Enzina Falbo, Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Sellia Marina, e il dott. Pietro Maglio, Presidente del Lions Club Host Catanzaro, sostenitore dell’iniziativa. Gioia, dolcezza e simpatia sono stati gli ingredienti predominanti. In una parola: emozionante.

Progetti concreti come questo devono moltiplicarsi e replicarsi, per il bene delle persone fragili che, anche solo per una settimana, vogliono vivere un po’ di normalità e, perché no, essere al centro dell’attenzione delle persone più fortunate.

“Un immenso grazie a Mons. Maniago – ha affermato la Presidente di Sottosezione Angela Vatrano – che dà forza alle nostre iniziative e ci onora sempre della sua presenza. E un grazie di cuore a chi ci ha dato fiducia sostenendo questo progetto: in primis, tutto il direttivo e ogni singolo lavoratore del Villaggio Sirio che aprono per noi porte e cuori; le due menzionate Parrocchie e l’Oratorio che ci hanno dato un aiuto concreto; le imprese Rotundo e Figli, Igea Calabria, Gioielleria Megna, BTECH, Muraca, Tassoni Scaccia, Gelateria Fred e la Coop. Giroquadro, per il sostegno economico e/o materiale. Ringrazio anche tante persone che ci hanno omaggiato di dolci per allietare i momenti pomeridiani. Infine, un grazie, anch’esso colmo di riconoscenza, a tutti i volontari Unitalsi e non, che hanno dedicato tempo ed energie, e ai nostri amici speciali, per la gioia che ci danno”.